"De kans is niet heel groot": Roodhooft drukt hoop over Van der Poel de kop in

Mathieu van der Poel heeft zijn eerste blok in het veld afgesloten. En het plan lijkt nog altijd om volgende week niet aan de start te komen in Benidorm.

Voor Mathieu van der Poel leek alles vlekkeloos te verlopen te zijn in zijn crossen. De wereldkampioen won alle negen crossen waar hij aan de start stond en liep geen fysieke tegenslagen op volgens vorig seizoen.

Van der Poel ligt op schema

Toen knalde Van der Poel in Besançon tegen een houten paaltje en brak hij een rib, waardoor hij drie crossen moest schrappen. Nu is Van der Poel zonder fysieke problemen naar Spanje kunnen vertrekken.

"Hij ligt op schema voor het WK in Hulst en de verdere voorbereiding richting voorjaar 2026, en dat moeten we nu blijven volhouden. Dat is van heel groot belang", zegt Christoph Roodhooft bij WielerFlits.

Van der Poel wellicht niet aan de start in Benidorm

En dus lijkt de Wereldbeker in Benidorm volgende week zondag niet in de plannen te passen. Volgens Roodhooft zal het afhangen van hoe de komende weken zullen verlopen, maar heeft het ook niets te maken met zijn huidige fysieke paraatheid.

Lees ook... Lefevere heeft wat te zeggen over val Van Aert en programma Evenepoel: "Van der Poel is hors catégorie"›

"De kans is niet heel groot, maar het is een keuze die we later zullen moeten maken", stelde Roodhooft nog. Wellicht zien we Van der Poel maar terug in het veld op 24 januari in Maasmechelen.