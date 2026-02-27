'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'

'Alpecin-Premier Tech pakt uit met verrassende zet rond Mathieu van der Poel'
Mathieu van der Poel rijdt zaterdag mee in de Omloop Het Nieuwsblad. Al lijkt de kans ook groot dat hij zondag aan de start komt van Kuurne-Brussel-Kuurne.

Van der Poel rijdt Kuurne-Brussel-Kuurne

Woensdag kondigde Alpecin-Premier Tech aan dat Mathieu van der Poel klaar is om aan zijn voorjaar te beginnen. Dat doet hij zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad.

Maar volgens Het Nieuwsblad komt de Nederlander ook zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne in actie. Dat zou echter pas zaterdagavond beslist worden.

Bij Alpecin-Premier Tech willen ze eerst zien hoe Van der Poel de Omloop verteert. Als alles loopt zoals het moet, dan krijgt Kuurne-Brussel-Kuurne er nog een klepper van formaat bij.

Druk voorjaar

Van der Poel heeft een drukke agenda tijdens het voorjaar. Hij gaat Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic, In Flanders Fields - from Middelkerke to Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijden.

Lees ook... Greg Van Avermaet weet wat Mathieu van der Poel in Omloop wil flikken
Vorig jaar pakte de Nederlander nog de overwinning in Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix. Benieuwd of hij dit jaar nog beter kan doen, al is dat niet eenvoudig.

