Na amper één seizoen: Soudal Quick-Step pakt uit met stevige contractverlenging

Soudal Quick-Step werkt aan de toekomst en heeft het contract van klimmer Valentin Paret-Peintre (24) opengebroken. De Fransman won vorig jaar een etappe in de Tour met aankomst op de Mount Ventoux.

Pas sinds vorig seizoen rijdt Valentin Paret-Peintre bij Soudal Quick-Step, maar de Franse klimmer maakte al heel wat indruk. Hij won een rit in de Ronde van Oman en werd tweede in het eindklassement.

Paret-Peintre verlengt contract tot eind 2028

Zijn grootste succes was uiteraard zijn ritzege in de Tour op de Mont Ventoux, de enige ritzege van een Fransman in de Tour vorig jaar. Het vertrouwen in Paret-Peintre is groot bij Soudal Quick-Step, hij ligt nu vast tot eind 2028.

"Ik ben hier heel blij, ik voel me thuis in het team en ik heb sterke banden opgebouwd met zowel de renners als de staf. Ik vind het geweldig om deel uit te maken van deze groep", zegt Paret-Peintre op de website van Soudal Quick-Step.

"Dat ik tot 2028 heb getekend, betekent veel voor me, want het afgelopen seizoen heeft laten zien hoeveel ik in deze omgeving kan groeien. Ik heb veel vertrouwen in dit team en ik voel elke dag hun vertrouwen in mij, wat enorm motiverend is en me aanspoort om te blijven groeien."

Foré lovend over Paret-Peintre

"Het was meteen duidelijk dat Valentin de kwaliteiten bezat die wij bij Soudal Quick-Step het meest waarderen. Vanaf het moment dat hij arriveerde, toonde hij niet alleen zijn talent, maar ook de mentaliteit, ambitie en drang om te verbeteren die ons team kenmerken", zegt CEO Jurgen Foré.





"Zijn prestaties spreken voor zich, maar minstens zo belangrijk was de manier waarop hij zich in de groep integreerde en onze koersstijl omarmde. Het verlengen van zijn contract was voor ons een logische en strategische beslissing."