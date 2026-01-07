Nys en co zijn gewaarschuwd: Hermans verwacht stevige problemen op BK

Quinten Hermans zal er zondag op het BK veldrijden in Beringen niet bij zijn door een hoogtestage in Chili. Hij verwacht door de weersomstandigheden een zware cross.

In 2019 won Quinten Hermans de eerste cross in Beringen, niet ver van waar hij woont in Tessenderlo. Hermans kent het parcours van Beringen bijzonder goed, met de mountainbike is hij er al vaak gaan fietsen.

Moeilijke omstandigheden in Beringen

De heuvels in Beringen zijn steenpuin van de oude mijnen, waar grond en gras boven ligt. De onderlaag blijft wel bijzonder hard en daarbij komt ook nog eens de sneeuw van de afgelopen dagen.

De cross in Beringen werd bijna altijd in oktober gereden op een relatief droog en snel parcours. Dat zal nu helemaal anders zijn. "Ze hebben nog nooit zulke omstandigheden gehad in Beringen", zegt Hermans bij Sporza.

Hermans verwacht slijtageslag op BK veldrijden

"Het wordt een slijtageslag, niet alleen door valpartijen maar ook voor het materiaal. Als de bovenste laag weggereden wordt, komen de stenen naar boven. Dan wordt het echt opletten." Het wordt vooral uitkijken voor lekke banden.

Hermans zou dan ook resoluut kiezen voor het zwaarste bandenprofiel, om zo veel mogelijk grip te hebben en om lekke banden te vermijden. Maar door de omstandigheden zal het onvoorspelbaarworden, stelt Hermans nog.