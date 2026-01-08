'Tim Merlier mag opgelucht zijn en hakt na dit goede nieuws knopen door bij Soudal Quick-Step'

Na het vertrek van Remco Evenepoel is Tim Merlier meer dan ooit dé smaakmaker bij Soudal Quick-Step. De ploeg hoopt ongetwijfeld weer op veel zeges van zijn spurtbom in 2026.

In een persbericht kondigde onlangs de AlUla Tour, de rittenkoers in Saoedi-Arabië die eind januari plaatsvindt, de deelname van Tim Merlier aan. De volgende editie wordt meteen aangekondigd als 'de clash tussen titanen' Merlier en Milan. De aanwezigheid van de groene trui uit de Tour de France is zeker ook een opsteker voor de organisatie.

Die was er immers de vorige twee jaar niet bij. "In 2024 en 2025 was de AlUla Tour terrein waar Merlier de jacht op zeges opende, bij afwezigheid van Milan. Twee ritzeges in vijf etappes was bij elke deelname van Merlier de prijs waar hij mee naar huis ging." Als hij dit jaar even goed doet, heeft dat gezien de concurrentie nog meer waarde.

Merlier kan vroeg aan het seizoen beginnen

De vroege seizoensstart van Merlier is in elk geval goed nieuws. Het Laatste Nieuws meldt dat de sprinter van Soudal Quick-Step eind 2025 last had van knieproblemen maar die nu achter de rug zijn. Dat zal een opluchting zijn, want niemand wil aan een nieuw wegseizoen beginnen met een blessure die je achter de feiten doet aanlopen.

Door zijn fitheid is het ook mogelijk om keuzes te maken voor het verdere verloop van het seizoen. Volgens diezelfde krant zou Merlier na het rijden van de AlUla Tour ook deelnemen aan de UAE Tour, het openingsweekend, Parijs-Nice en Gent-Wevelgem. Het plan is om hem tijdens de zomer weer de Tour de France te laten rijden.

Soudal Quick-Step stelt ploeg voor 2026 voor



Merlier zal met zijn snelle benen in elk geval in heel wat wedstrijden als kopman uitgespeeld worden. Later vandaag staat ook de ploegpresentatie van Soudal Quick-Step voor het komende wegseizoen op het programma.