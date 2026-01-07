Slaat voormalig wereldkampioen toe op BK? "Hij mag niet vergeten worden"

Als favorieten voor het BK veldrijden wordt vaak aan Thibau Nys en Emiel Verstrynge gedacht. Quinten Hermans schuift echter ook Joran Wyseure naar voren.

Het Belgisch kampioenschap veldrijden bij de mannen lijkt dit jaar een open strijd te worden, ook al zijn er twee duidelijke favorieten met titelverdediger Thibau Nys en Emiel Verstrynge. Onder meer door het heuvelachtig parcours.

Hermans noemt Wyseure voor BK veldrijden

Ook Michael Vanthourenhout, derde in Namen, wordt door Bart Wellens als outsider naar voren geschoven. Quinten Hermans denkt dan weer aan een andere naam, die bijna nog niet genoemd is.

"Joran Wyseure mag je niet vergeten. Hij is een sterke beer en een echte kampioenschapsrenner", zegt Hermans bij Sporza. In 2024 werd Wyseure al tweede op het BK bij de profs in Meulebeke.

Derde op EK, wereldkampioen in 2022

In november werd Wyseure nog derde op het Europees kampioenschap in Middelkerke, in 2022 werd hij bij de beloften wereldkampioen bij de beloften in het Amerikaanse Fayetteville en klopte hij Verstrynge en Nys.

"Hij kan zich perfect focussen op dit soort wedstrijden. Met modder en kou heeft Joran alles wat hij nodig heeft om te schitteren. Dit kan wel eens zijn jaar zijn", zegt Hermans nog.