Na flop op EK: Deense bondscoach verrast met uitspraak over Vingegaard en WK
Jonas Vingegaard reed vorig jaar voor het eerst een groot kampioenschap bij de profs, maar dat werd geen succes. Toch staat de Deen open voor het WK in Canada dit jaar.

Eendagswedstrijden liggen Jonas Vingegaard veel minder goed dan rittenkoersen, de Deen rijdt ze dan ook bijna nooit. De afgelopen drie seizoenen kwam Vingegaard in twee eendagskoersen aan de start, twee keer gaf hij op. 

EK een flop voor Vingegaard

De laatste eendagswedstrijd die Vingegaard reed was het voorbije EK in Frankrijk. Voor Vingegaard was het zijn eerste kampioenschap bij de profs, maar dat werd dus geen onverdeeld succes voor de tweevoudige Tourwinnaar. 

Al op meer dan 100 kilometer van de streep moest Vingegaard lossen uit het peloton en opgeven. Toch vond de Deense bondscoach Michael Morkov het een goede test voor Vingegaard en ziet hij Vingegaard in september het WK rijden. 

Rijdt Vingegaard WK in Canada?

"Hij heeft zelf gezegd dat hij graag op het WK zou willen rijden", zegt Morkov bij Feltet.dk. "Een van de grote successen van zijn aanwezigheid op het EK was dat hij zag wat we als nationaal team kunnen bereiken en hoe onze organisatie werkt."


"Hij heeft duidelijk de smaak te pakken gekregen om te rijden voor de nationale ploeg. Er zijn maar weinig renners die naar de regenboogtrui kijken zonder te denken dat ze er wel eens in zouden willen rijden."

Jonas Vingegaard Rasmussen

