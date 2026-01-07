"Helaas": Lefevere ziet iets bij Soudal Quick-Step wat hij nooit had

Patrick Lefevere kondigde eind 2024 zijn afscheid aan als CEO van Soudal Quick-Step. De toekomst van de ploeg ziet er volgens Lefevere wel goed uit.

Voor Soudal Quick-Step begint dit jaar een nieuw tijdperk door het vertrek van Remco Evenepoel. Hij was zeven jaar lang het belangrijkste uithangbord van de ploeg, maar rijdt in 2026 voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

Afscheid van tijdperk Lefevere

Vorig jaar werd echter nog een veel langer tijdperk afgesloten, namelijk dat van Patrick Lefevere als CEO van de ploeg die hij in 2003 zelf heeft opgericht. "Maar in mijn hart blijft dat mijn kind", geeft Lefevere toe bij Sporza.

Dit jaar gaat The Wolfpack terug naar zijn roots en focust het weer meer op de klassiekers. Dat met onder meer de komst van Jasper Stuyven (Lidl-Trek) en Dylan van Baarle (Visma-Lease a Bike).

Toekomst Soudal Quick-Step

Het budget blijft volgens Lefevere wel een probleem, ondanks de hulp van miljardair en eigenaar Zdenek Bakala. Maar er was dit jaar ook de afkoopsom van Remco Evenepoel, wat een mooi bedrag opleverde.

"Er is nu wat budget in voorraad, wat ik helaas niet gehad heb. Ze hebben vooruitzichten tot 2030 en kunnen bouwen", stelt Lefevere nog. De nabije toekomst van de ploeg lijkt dus verzekerd te zijn.