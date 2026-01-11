Amper 15 procent kans op overleven: Belgische ex-prof spreekt na hersenbloeding

Foto: © photonews

Jurgen Van Goolen was begin deze eeuw meer dan tien jaar actief als profrenner en ook na zijn actieve carrière bleef hij actief in het wielrennen. Tot een ongeval een abrupt einde leek te maken aan alles. Er werd zelfs gevreesd voor zijn leven.

Jurgen Van Goolen was vanaf 2002 te vinden in het profpeloton. Hij had daarvoor al Luik-Bastenaken-Luik gewonnen bij de beloften en ook als prof liet hij bijwijlen mooie dingen zien. In 2007 won hij bijna het bergklassement in de Ronde van Spanje.

Ogenschijnlijk ongevaarlijke val in Spanje

Na zijn actieve carrière bleef hij in Spanje rondhangen en hij opende er een fietszaak die bloeide. Alles leek prima te gaan, tot een ogenschijnlijk ongevaarlijke val voor een hersenbloeding zorgde en bijna een einde maakte aan zijn leven.

"Zelf weet ik nog altijd niet goed wat er gebeurd is. Wel weet ik hoe het nu gaat. Het is moeilijk, maar ik probeer mijn leven weer op de rails te krijgen", aldus Jurgen Van Goolen nu zelf in gesprek met Sporza over die dag.

Opnieuw leren praten

"Het verhaal dat ik gevallen ben met de fiets, klopt niet. Wel ben ik simpelweg naar buiten gestapt en draaide ik weg. Pas na de val zou ik een hersenbloeding opgelopen hebben", wil hij een en ander toch gaan verduidelijken.


Er werd zelfs gevreesd voor zijn leven, zoveel is duidelijk: "Toen ik ontwaakte, moest ik opnieuw leren praten. De dokters zeggen dat het bij mij allemaal redelijk rap gaat. Zelf voel ik dat toch iets anders aan. Misschien heeft mijn verleden als profrenner er iets mee te maken. Of het feit dat ik nog niet het tijdsbesef heb zoals vroeger."

Jurgen Van Goolen

