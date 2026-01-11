Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

Zoals geweten is Eli Iserbyt sinds deze week officieel crosser af. Door een aanhoudende blessure moet hij op 28-jarige leeftijd noodgedwongen de fiets aan de haak hangen. Een groot gemis voor de wielerwereld, zoveel is duidelijk.

Het hing misschien al een klein beetje in de lucht dat Eli Iserbyt niet al te snel of misschien zelfs nooit meer zou terugkeren in het veld. “Het gaat momenteel niet zo goed met Eli Iserbyt.”

Stond einde van Eli Iserbyt in de sterren geschreven?

“Het ziet er momenteel niet naar uit dat hij op korte termijn opnieuw gaat kunnen koersen, opnieuw gaat kunnen fietsen. Het is voor iedereen afwachten hoe het gaat evolueren”, aldus bondscoach Angelo De Clercq een paar weken geleden al tegen Sporza Live.

Zijn woorden gaven nog een beetje hoop, maar ook toen was er al een ondertoon dat het mogelijk nooit meer goed zou komen. Ondertussen heeft Iserbyt zelf de knoop doorgehakt op medisch advies.

Twee superkampioenen er niet bij in het veld

En zo verliezen we – na Niels Albert een aantal jaren geleden – opnieuw een wereldtopper op 28 jaar. Pijnlijk voor de cross ook, want zeker op momenten zonder van der Poel en van Aert was Iserbyt een absolute topper.

“Het is bijzonder jammer dat we twee kampioenen moeten missen in het veld deze winter. Van Empel is zoals geweten niet aanwezig en er momenteel niet bij, maar voor ons in België is het heel jammer dat Iserbyt afwezig is. We missen een superkampioen als hem.”