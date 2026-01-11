Interview De killer Thibau Nys slaat toe: hij spreekt over een heel apart gevoel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Beringen
| Reageer
De killer Thibau Nys slaat toe: hij spreekt over een heel apart gevoel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys heeft het klaargespeeld op een manier die ingewikkeld is om te omschrijven. Eerst panikeerde hij naar eigen zeggen toen Verstrynge dichterbij kwam, maar later vertelde hij bij de geschreven pers hoe hij op het einde een rust voelde die hem hielp om het af te maken.

Dat laatste lijkt net het tegenovergestelde van de paniek die Nys eerst ervaarde. "Het was kwestie om heel hard te rijden op de stukken waar ik hard wilde rijden en op de andere stukken heel voorzichtig te zijn. Ik moest dan in het achterhoofd houden dat Emiel Verstrynge waarschijnlijk wel heel kort ging komen maar ik hem er niet over mocht laten komen."

Dat lijkt wel hoog spel spelen. Toch staat Nys achter die aanpak. "Dan wist ik dat ik de power in de benen had om het af te maken, maar ik wist ook dat het een dunne lijn is. Er kwam een soort rust over mij in de laatste halve ronde. Hij kwam extreem kort. Ik zal niet zeggen dat het allemaal zo was gepland. Op de een of andere manier komt er wel een instinct naar boven, zodat ik niet als een kip zonder kop begin te rijden."

Thibau Nys was blij dat hij de finish zag

Het was een doordachte manier om de finale af te werken. "Was het een risico? Misschien. Maar het was misschien een groter risico om vol te blijven rijden en dan in de fout te gaan. Dan was ik honderd procent zeker verloren. De winnaar heeft altijd gelijk natuurlijk. Ik vond na de laatste helling nog wel dat ik explosieve benen had, maar het moest toch niet lang meer duren."

We wilden nog wel wat meer weten over die rust bij Nys. Hij wordt vaak een 'killer' genoemd omdat hij geregeld toeslaat in de laatste ronde. Komt het daar op neer? "Ik denk wel dat dit het 'killer zijn' is. Ik voelde 'm kriebelen aan mijn achterwiel. Ik kan nu niet zeggen dat alles perfect onder controle was. Als hij mij ergens voorbijsteekt waar ik het niet verwacht, kan ik zoveel zeggen als ik wil."

Betere uitkomst dan op het EK

Lees ook... Verstrynge (die gisteren afscheid nam van grootmoeder) en Vanthourenhout geven hun indruk over Thibau Nys
Nys wil de feiten niet verdraaien. "Ik ga zeker niet beweren dat ik die controle had, maar ik kan alleen maar het gevoel beschrijven dat ik zelf had. Ik zag het wel goedkomen. Langs de andere kant zag ik het op het EK goedkomen en daar kwam het niet goed." Laten we zeggen dat hij op het BK het evenwicht moest vinden tussen alert zijn voor het gevaar van achteruit en toch voldoende de koelbloedigheid te behouden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
BK Veldrijden
Elite Mannen
Thibau Nys

Meer nieuws

Verstrynge (die gisteren afscheid nam van grootmoeder) en Vanthourenhout geven hun indruk over Thibau Nys Interview

Verstrynge (die gisteren afscheid nam van grootmoeder) en Vanthourenhout geven hun indruk over Thibau Nys

17:48
Thibau Nys maakt zich zorgen voor het BK

Thibau Nys maakt zich zorgen voor het BK

14:31
Valpartij houdt Thibau Nys niet tegen: nieuwe driekleur na episch duel

Valpartij houdt Thibau Nys niet tegen: nieuwe driekleur na episch duel

16:17
Slecht nieuws voor Olympische droom van Wout van Aert & co? "Waterskiën heeft meer zin"

Slecht nieuws voor Olympische droom van Wout van Aert & co? "Waterskiën heeft meer zin"

20:00
Specialisten winden er geen doekjes op: "Kans groot dat het hele rare wedstrijd wordt"

Specialisten winden er geen doekjes op: "Kans groot dat het hele rare wedstrijd wordt"

13:30
Topfavoriet kraakt: Belgisch kampioenschap levert flinke verrassing op

Topfavoriet kraakt: Belgisch kampioenschap levert flinke verrassing op

15:00
Sven Vanthourenhout is streng: "Zien we te weinig van deze generatie"

Sven Vanthourenhout is streng: "Zien we te weinig van deze generatie"

15:30
"Het is op z'n ergst": Sven Nys houdt zijn hart vast

"Het is op z'n ergst": Sven Nys houdt zijn hart vast

14:00
Concurrentie? Welke concurrentie? Meteen stevige show op BK in Beringen

Concurrentie? Welke concurrentie? Meteen stevige show op BK in Beringen

12:30
Paul Herygers zegt het zoals het is: "Anders ben je gesjareld"

Paul Herygers zegt het zoals het is: "Anders ben je gesjareld"

11:30
BK-organisatie hakt knoop door over cross

BK-organisatie hakt knoop door over cross

09:30
Laura Verdonschot geeft op in laatste BK: dit heeft ze te zeggen

Laura Verdonschot geeft op in laatste BK: dit heeft ze te zeggen

09:00
Bart Wellens zeer duidelijk: "Dat moet gewoon"

Bart Wellens zeer duidelijk: "Dat moet gewoon"

07:30
Thibau Nys heel eerlijk na nieuwe driekleur: "Even in paniek, kwam mezelf helemaal tegen"

Thibau Nys heel eerlijk na nieuwe driekleur: "Even in paniek, kwam mezelf helemaal tegen"

16:30
Nieuwe renner bij Soudal-Quick Step laat er geen enkele twijfel over bestaan: "Deze race wil ik winnen"

Nieuwe renner bij Soudal-Quick Step laat er geen enkele twijfel over bestaan: "Deze race wil ik winnen"

21:30
Amper 15 procent kans op overleven: Belgische ex-prof spreekt na hersenbloeding

Amper 15 procent kans op overleven: Belgische ex-prof spreekt na hersenbloeding

20:30
Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"

Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"

19:00
Ruben Van Gucht komt na ongeval met stevige primeur over Roger De Vlaeminck

Ruben Van Gucht komt na ongeval met stevige primeur over Roger De Vlaeminck

17:25
"Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans

"Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans

13:00
Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

12:00
"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

10:30
Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

08:30
Herygers weet het zeker en zegt wie grootste uitdager van Nys wordt

Herygers weet het zeker en zegt wie grootste uitdager van Nys wordt

07:00
Zal ze iets terugdoen voor Kopecky? Wiebes is klaar en duidelijk

Zal ze iets terugdoen voor Kopecky? Wiebes is klaar en duidelijk

10/01
"Levensgevaarlijk, het moet weg": Wellens ziet problemen voor BK veldrijden

"Levensgevaarlijk, het moet weg": Wellens ziet problemen voor BK veldrijden

10/01
'Soudal Quick-Step kreeg dit bedrag voor vertrek Evenepoel, andere renner nog duurder'

'Soudal Quick-Step kreeg dit bedrag voor vertrek Evenepoel, andere renner nog duurder'

10/01
De valpartij te veel voor Van Aert? Bruyneel vreest voor einde veldritcarrière

De valpartij te veel voor Van Aert? Bruyneel vreest voor einde veldritcarrière

10/01
Schrik zit er nog altijd in voor BK veldrijden: Vervecken zegt wat grootste gevaar is

Schrik zit er nog altijd in voor BK veldrijden: Vervecken zegt wat grootste gevaar is

10/01
Fleur Moors moet tevreden zijn met zilver op BK en geeft fout toe

Fleur Moors moet tevreden zijn met zilver op BK en geeft fout toe

10/01
Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

10/01
Verdonschot geeft op in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg

Verdonschot geeft op in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg

10/01
Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

10/01
Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"

Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"

10/01
Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

10/01
Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

10/01
Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

10/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Paul Herygers Eli Iserbyt Emiel Verstrynge Laura Verdonschot Remco Evenepoel Bart Wellens Sven Nys Michael Vanthourenhout Dylan Van Baarle Angelo De Clercq Johan Bruyneel Wout Van Aert Marion Norbert-Riberolle Lotte Kopecky Lorena Wiebes Roland Liboton Tom Meeusen Jasper Stuyven Jurgen Van Goolen

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved