De killer Thibau Nys slaat toe: hij spreekt over een heel apart gevoel

Thibau Nys heeft het klaargespeeld op een manier die ingewikkeld is om te omschrijven. Eerst panikeerde hij naar eigen zeggen toen Verstrynge dichterbij kwam, maar later vertelde hij bij de geschreven pers hoe hij op het einde een rust voelde die hem hielp om het af te maken.

Dat laatste lijkt net het tegenovergestelde van de paniek die Nys eerst ervaarde. "Het was kwestie om heel hard te rijden op de stukken waar ik hard wilde rijden en op de andere stukken heel voorzichtig te zijn. Ik moest dan in het achterhoofd houden dat Emiel Verstrynge waarschijnlijk wel heel kort ging komen maar ik hem er niet over mocht laten komen."

Dat lijkt wel hoog spel spelen. Toch staat Nys achter die aanpak. "Dan wist ik dat ik de power in de benen had om het af te maken, maar ik wist ook dat het een dunne lijn is. Er kwam een soort rust over mij in de laatste halve ronde. Hij kwam extreem kort. Ik zal niet zeggen dat het allemaal zo was gepland. Op de een of andere manier komt er wel een instinct naar boven, zodat ik niet als een kip zonder kop begin te rijden."

Thibau Nys was blij dat hij de finish zag

Het was een doordachte manier om de finale af te werken. "Was het een risico? Misschien. Maar het was misschien een groter risico om vol te blijven rijden en dan in de fout te gaan. Dan was ik honderd procent zeker verloren. De winnaar heeft altijd gelijk natuurlijk. Ik vond na de laatste helling nog wel dat ik explosieve benen had, maar het moest toch niet lang meer duren."

We wilden nog wel wat meer weten over die rust bij Nys. Hij wordt vaak een 'killer' genoemd omdat hij geregeld toeslaat in de laatste ronde. Komt het daar op neer? "Ik denk wel dat dit het 'killer zijn' is. Ik voelde 'm kriebelen aan mijn achterwiel. Ik kan nu niet zeggen dat alles perfect onder controle was. Als hij mij ergens voorbijsteekt waar ik het niet verwacht, kan ik zoveel zeggen als ik wil."

Betere uitkomst dan op het EK

Nys wil de feiten niet verdraaien. "Ik ga zeker niet beweren dat ik die controle had, maar ik kan alleen maar het gevoel beschrijven dat ik zelf had. Ik zag het wel goedkomen. Langs de andere kant zag ik het op het EK goedkomen en daar kwam het niet goed." Laten we zeggen dat hij op het BK het evenwicht moest vinden tussen alert zijn voor het gevaar van achteruit en toch voldoende de koelbloedigheid te behouden.