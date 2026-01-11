Thibau Nys heel eerlijk na nieuwe driekleur: "Even in paniek, kwam mezelf helemaal tegen"

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Thibau Nys is opnieuw Belgisch kampioen. Na een episch duel hield hij Emiel Verstrynge nipt af. En dus was de Belg uiteraard ook blij met de goede afloop.

De tricolore gaat opnieuw naar Baal. Na een episch duel met Emiel Verstrynge won Thibau Nys opnieuw de Belgische driekleur. Al moest Nys daarvoor wel heel erg diep gaan, want de runner-up gaf op geen enkel moment op.

Ongelooflijk spektakel, ook volgens Nys zelf

"Voor mij was het ook een ongelooflijk spektakel. Ik heb altijd geprobeerd een tempo te rijden waarvan ik het idee had dat ik nog een versnelling in huis had, als ze zouden terugkomen", aldus Thibau Nys in het flash-interview.

En hij ging meteen verder bij Sporza Live: "Ik kreeg niet heel veel speelruimte en op het moment dat ik val en van fiets moest wisselen, zorgde dat ervoor dat ik die marge een beetje kwijt was. Ik had het gevoel dat ik nog een ontploffing in huis had."

Thibaut Nys kwam zichzelf tegen op de helling

"In de laatste ronde kwam ik mijzelf op die helling fataal tegen. Dat had ik niet verwacht, want ik dacht dat ik nog wat marge had", is Nys heel eerlijk over de zaak. "Ik probeerde het gewoon op techniek en conditie te doen."



"Maar ik was het wat kwijt. Ik kwam mezelf pijnlijk tegen. Emiel kwam echt nog tot op het wiel, maar ik wilde geen risico meer nemen. Het was de veiligste manier om de race te winnen. Ik sloeg even in paniek op die helling."