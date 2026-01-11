Herygers weet het zeker en zegt wie grootste uitdager van Nys wordt

Het BK veldrijden lijkt een spannende en open strijd te worden. Thibau Nys is de topfavoriet, maar Paul Herygers ziet nog een andere outsider die op de loer ligt.

Het zal afwachten zijn hoe het parcours in Beringen er straks zal bijliggen, maar dat het een moeilijke en ook technische cross zal zijn, dat staat vast. De topfavoriet is dan ook nog altijd titelverdediger Thibau Nys.

Nys moet op zijn hoede zijn voor valpartijen

In Zonhoven kwam Nys wel stevig ten val, maar kwam hij er zonder blessure vanaf. Als hij in Beringen tegen de grond gaat, dan kunnen de gevolgen wel wat groter zijn. Dat vreest ook Paul Herygers.

"Hij moet hopen dat zijn engelbewaarder daar opnieuw ergens rondfladdert", zegt Herygers bij Het Nieuwsblad. En dus denkt Herygers ook aan Michael Vanthourenhout, die ook goed uit de voeten kan in Beringen.

Slaat Vanthourenhout toe op BK veldrijden?

In de drie laatste crossen in Beringen stond hij telkens op het podium, het parcours is dan ook op zijn maat. "Nu ik er zo over nadenk: dit is de kans van zijn leven om een tweede titel te pakken", stelt Herygers.

Lees ook... Schrik zit er nog altijd in voor BK veldrijden: Vervecken zegt wat grootste gevaar is›

"Als Nys een steekje laat vallen, hou Vanthourenhout in de gaten." In Namen, vergelijkbaar met Beringen, werd Vanthourenhout derde net na Nys. Het kan dus wel eens een spannend BK worden.