Laura Verdonschot geeft op in laatste BK: dit heeft ze te zeggen

Laura Verdonschot haalde op haar laatste BK zelfs de streep niet. Ze gaf onderweg op en lijkt zo met recht en reden te gaan stoppen.

“Het is ook een weloverwogen keuze die ik heb gemaakt, en ik sta er nog altijd volledig achter. Ik voel ook wat ik voel. Mijn niveau is niet meer wat het geweest is. Zonder operatie gaat dat ook niet meer op hetzelfde komen. Dan kies ik liever voor de toekomst”, gaf ze eind december aan in een interview op de website. “Op een gegeven moment begon ik alles op een rijtje te zetten: wil ik dit nog? Ga ik dit mezelf blijven aandoen?”

“Ook mentaal is het niet evident om bij momenten niet eens meer in de top 25 te rijden, als je het gewend bent om voorin mee te doen. Dat was moeilijker dan de overweging om het nog een jaar te proberen en zo de ploeg en mezelf uit te buiten. […] Kijk, ik moet er gewoon vrede mee nemen. Ik besef goed dat er nog een ander deel is buiten topsport, maar het is wel een deel dat ik moet afsluiten en dat is lastig.”