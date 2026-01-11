Nieuwe renner bij Soudal-Quick Step laat er geen enkele twijfel over bestaan: "Deze race wil ik winnen"

Nieuwe renner bij Soudal-Quick Step laat er geen enkele twijfel over bestaan: "Deze race wil ik winnen"
Foto: © photonews

Dylan van Baarle maakte deze winter de overstap van Visma-Lease a Bike naar Soudal-Quick Step. Bij zijn nieuwe team wil hij er opnieuw staan in de voorjaarsklassiekers. Wat mogen we van hem verwachten en wat wil hij zelf laten zien?

De overstap van Visma-Lease a Bike naar Soudal-Quick Step kwam voor velen als een verrassing, maar van Baarle is klaar om te knallen met zijn nieuwe team in 2026. Zo kwam hij onder meer op zijn overstap terug.

Frisse wind voor Dylan Van Baarle

Bij Soudal-Quick Step komt hij ook Jasper Stuyven tegen, met wie hij in het verleden al duels uitvocht in diverse voorjaarsklassiekers. "Ik denk dat we allebei toe waren aan een frisse wind", aldus Van Baarle daarover.

En hij ging verder tegen Sporza: "We gaan elkaar op het juiste moment vinden als ploegmaten. Dat kan heel mooi worden." En dus is de vraag: hoe gaan Stuyven, Van Baarle en alle anderen ervoor zorgen dat van der Poel en/of Pogacar kunnen worden geklopt? 

Dylan Van Baarle wil Ronde van Vlaanderen winnen

"Toen ik Parijs-Roubaix won, deed Mathieu ook mee. Ik heb er toen optimaal van geprofiteerd dat hij toen een mindere dag of ik een megagoeie dag had. En dat moeten we nu ook hopen: dat wij een megagoeie dag hebben en zij een iets mindere dag."

Wanneer die optimale dag dan het liefste komt? Daar moest Van Baarle absoluut niet lang over nadenken. De race die hij wil winnen? Dat is de Ronde Van Vlaanderen. Het helpt natuurlijk als je Parijs-Roubaix al op de erelijst hebt staan.

