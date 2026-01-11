"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

Remco Evenepoel maakte deze winter de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Na een lange periode in The Wolfpack is het een verandering van team waar heel hard naar uitgekeken wordt.

Het jaar 2025 was voor Remco Evenepoel zeker niet slecht te noemen. Europees kampioen én wereldkampioen in het tijdrijden én winst in de Brabantse Pijl onder meer vrijwel meteen na zijn terugkeer in het peloton – een dikke chapeau.

Remco Evenepoel klaar om te schitteren in 2026?

In sommige andere races hadden de Belgische fans er mogelijk opnieuw wat anders of meer van verwacht, maar na een zware blessure toonde Evenepoel opnieuw dat hij er stond in 2025 en dat is ook meteen hoopvol naar de toekomst.

Rest de vraag: kan Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe de stap zetten richting de absolute top? “Hij is natuurlijk al heel goed. Hij moet er wel voor waken dat hij meer dan alleen een tijdrijder is”, aldus Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Is Evenepoel de tweede beste renner van de wereld?

José De Cauwer pikte meteen in: “Hij was ook tweede op het WK, het EK en in Lombardije. Waar leggen we lat? Er is een perceptieprobleem. Of kan Evenepoel misschien alleen een goeie renner zijn als hij de Tour wint? Niet vergeten: vijftien jaar geleden konden we ons dat niet eens voorstellen: een Belg die op het podium staat van de Tour. Evenepoel heeft het wel gedaan.”

En ook Jean-Marie Dedecker is onder de indruk: “Evenepoel is na Pogacar de beste renner van de wereld. Maar zoals Hein zegt: hij moet wel genoeg blijven winnen, ook op de wegfiets. Wielrennen is bij uitstek een sport van elke week een tweede kans.”