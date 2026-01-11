Ruben Van Gucht komt na ongeval met stevige primeur over Roger De Vlaeminck

Ruben Van Gucht komt na ongeval met stevige primeur over Roger De Vlaeminck
Foto: © photonews

Het was even slikken begin dit jaar, toen we te horen kregen dat Roger De Vlaeminck betrokken was geraakt in een ongeval en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas. Minder dan twee weken later horen we alweer andere geluiden.

Ons land telt een pak wielergrootheden en Roger De Vlaeminck is er daar zeker een van. De Eeklonaar kwam begin dit jaar in een auto-ongeluk terecht en dat was toch even schrikken voor de supporters van de man.

Auto-ongeluk begin januari

De auto van De Vlaeminck zou in de gracht beland zijn en over de kop gegaan zijn. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas. De 78-jarige De Vlaeminck raakte op eigen kracht uit zijn voertuig, maar was aangeslagen.

Vanuit het ziekenhuis kwam vrij snel na het ongeval meteen goed nieuws: de schade bij de ervaren rot viel heel goed mee. En ondertussen is er vanuit de koers nog meer goed nieuws gekomen, meer bepaald uit Beringen.

Roger De Vlaeminck aanwezig op BK veldrijden

Daar was Roger De Vlaeminck volgens Ruben Van Gucht namelijk op post. "Roger De Vlaeminck is aanwezig op het BK veldrijden", aldus Van Gucht in Sporza Live. "Hij is op minder dan twee weken opnieuw de oude."


De 78-jarige De Vlaeminck heeft een palmares om u tegen te zeggen als ex-wielrenner. Hij won onder meer vier keer Parijs-Roubaix, wat hem de bijnaam 'Monsieur Paris-Roubaix' opleverde. Daarnaast won hij ook onder meer drie keer Milaan-San Remo, één keer de Ronde van Vlaanderen en 22 etappes in de Ronde van Italië.

