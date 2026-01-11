Slecht nieuws voor Olympische droom van Wout van Aert & co? "Waterskiën heeft meer zin"

Slecht nieuws voor Olympische droom van Wout van Aert & co? "Waterskiën heeft meer zin"
Foto: © photonews

De voorbije weken en maanden is er al druk lobbywerk verricht om veldrijden op de Olympische winterspelen te krijgen. Voorlopig zonder succes, al wordt er toch nog steeds (voorzichtig) naar 2030 gekeken.

Niet iedereen is grote fan van onder meer cyclocross toelaten op de Olympische winterspelen. En dus is het laatste woord over de zaak zeker nog niet gezegd. Er is in ieder geval flinke kritiek gekomen uit opvallende hoek.

Fietsen op een slalomparcours

Johan Eliasch, de voorzitter van de Internationale Ski- en Snowboardfederatie (FIS), waarschuwde dat de Olympische winterspelen niet 'verwaterd' mogen worden door nieuwigheidjes. Hij zei dat de Spelen geworteld moeten blijven in sneeuw en ijs, en grapte zelfs dat waterskiën meer zin zou hebben dan sommige recente voorstellen.

"Ik zag video's van fietsen die slalomden op een slalomparcours," vertelde Eliasch aan Reuters. "Natuurlijk kun je van alles verzinnen, maar eerlijk gezegd zou waterskiën meer te maken hebben met de Olympische Winterspelen dan dit. Het is tenminste glijden, en het is skiën, toch?"

Sneeuw en ijs als basisbegrippen

“Wij zijn sneeuw en ijs. Dat staat zelfs in het Olympisch Handvest”, voegde Eliasch eraan toe. “Ik zeg hier niet dat we niet open moeten staan ​​voor alle mogelijkheden, maar waar we ons in de eerste plaats op moeten richten, is ervoor zorgen dat we de beste atleten hebben die de beste prestaties leveren in de beste sporten."


"Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit. Kwantiteit verkoopt de winterspelen niet.” En dus lijkt de deur ook voor de cyclocross alvast niet helemaal open te staan. Wel nog op een kiertje, maar de toekomst zal het uitwijzen.

Moet veldrijden een Olympische wintersport worden?

0%
0%

Je kan nog stemmen tot 14/01/2026 15:00.

Veldrijden
