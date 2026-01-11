Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

Dylan van Baarle maakte deze winter de overstap van Visma-Lease a Bike naar Soudal-Quick Step. Bij zijn nieuwe team moet hij een grote rol gaan vervullen en een van de pionnetjes worden in de finales van de klassiekers.

De overstap van Visma-Lease a Bike naar Soudal-Quick Step kwam voor velen als een verrassing, maar van Baarle is klaar om te knallen met zijn nieuwe team in 2026 en kijkt niet meer terug op die transfer als iets geks.

Dylan Van Baarle legt overstap naar Soudal-Quick Step uit

"Waarom ik ben vertrokken? Ik heb de beslissing voor mezelf genomen. Ik had een goed gesprek met Jurgen Foré en het klikte eigenlijk wel met mijn doelen en over hoe ik over de dingen denk, dus ik heb voor mezelf gekozen."

"Het gaat dan over trainingen en over hoe dingen aanpakken richting de klassiekers. Ik wilde mijn eigen weg vinden en dat vond hij goed", is de Nederlander duidelijk bij Sporza over hoe hij het vervolg van zijn carrière wil aanpakken.

Dylan Van Baarle koos voor zichzelf

Zonder Remco Evenepoel liggen de doelen van het team ook opnieuw helemaal anders. En dat is ook goed nieuws voor van Baarle zelf: "Dat de ploeg van een rondeteam opnieuw naar een kasseiteam wil evolueren, sprak me heel erg aan."



"Ik weet dat ik in het verleden misschien wat extreme trainingsvormen heb gehanteerd. Maar dat heeft altijd gewerkt. Bij Soudal-Quick Step heb ik weer iets meer die vrijheid om te ontdekken of dat nog altijd werkt."