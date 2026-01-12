📷 Dikke en blauwe enkel: Wout van Aert deelt beelden van revalidatie

Wout van Aert heeft beelden gedeeld van zijn enkelbreuk die hij opliep in Mol. De voet van Van Aert stond meteen dik na zijn valpartij en sloeg ook blauw uit na zijn operatie.

Negen dagen na zijn operatie aan de enkel heeft Wout van Aert voor het eerst buiten kunnen trainen. Voor Van Aert waren de voorbije tien dagen bijzonder turbulent, waarbij hij nog eens moest revalideren.

Van Aert toont zijn revalidatie

Van Aert gaf op zijn sociale media een blik achter de schermen, waarbij vooral de nadruk ligt op zijn enkelbreuk. Zo is onder meer te zien hoe de enkel van Van Aert meteen na zijn valpartij helemaal opgezwollen is.

Daarna toont Van Aert onder meer het vijsje dat in zijn enkel zit en hoe zijn voet na de operatie bijna helemaal blauw is geworden. Maar Van Aert begon ook bijzonder snel aan zijn revalidatie, hij zat zelfs met een brace in de fitness.

Van Aert zat ook al eerder opnieuw op de fiets, zo is te zien op een van de laatste beelden. In zijn kelder rijdt Van Aert op de rollen terwijl zijn zoontje Georges en Jerome niet ver uit de buurt zijn.

Trekt Van Aert richting Spanje?

Dinsdag wordt Van Aert al in Spanje verwacht, waar de mediadag van Visma-Lease a Bike op het programma staat. Of daar ook het programma van Van Aert zal worden bekendgemaakt, valt nog af te wachten.



