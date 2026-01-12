Arnaud De Lie onthult reden enkelblessure én heeft goed en slecht nieuws

Arnaud De Lie onthult reden enkelblessure én heeft goed en slecht nieuws
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Arnaud De Lie kan nog altijd niet voluit trainen door een enkelblessure. Er staat dan ook nog een vraagteken achter het Belgische openingsweekend.

Op nieuwjaarsdag onthulde Arnaud De Lie dat hij een blessure aan de enkel had opgelopen. De ligamenten van de voormalige Belgische kampioen waren geraakt, waardoor hij een week aan de kant stond. 

De Lie kan nog niet voluit trainen

De oorzaak van zijn blessure? "Ik ben domweg gevallen op de trap thuis", zegt De Lie bij Sporza. Intussen kan De Lie wel opnieuw trainen, maar dat lukt nog maar zo'n drie tot vier uur na elkaar. Vorige week trainde hij in totaal 17 uur. 

Met zijn conditie is het volgens De Lie goed gesteld en hij voelt zich ook goed op de fiets. "Maar ik kan nog niet spurten of hard rijden. Losrijden en duurtrainingen lukken wel, maar de echte intensiteit nog niet."

Programma Arnaud De Lie 

De Lie zou normaal aan het seizoen beginnen in de Clasica de Almeria (15 februari) en de Ronde van de Algarve (18 tot 22 februari), maar daar staat nu een vraagteken achter. Dat geldt ook voor het Belgische openingsweekend. 


Of De Lie de Omloop Het Nieuwsblad (28 februari) en Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart) zal rijden, is nog niet zeker. "Ik moet klaar zijn en 100% zijn", stelt De Lie. "Maar die wedstrijden zitten in mijn hoofd."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Arnaud De Lie

Meer nieuws

📷 Van der Poel deelt monstertraining, maar zal nieuwe sponsor wel tevreden zijn?

📷 Van der Poel deelt monstertraining, maar zal nieuwe sponsor wel tevreden zijn?

20:30
Ondanks triomfen op BK: Mettepenningen blijft met Iserbyt in zijn hoofd zitten

Ondanks triomfen op BK: Mettepenningen blijft met Iserbyt in zijn hoofd zitten

20:00
Bondscoach geeft Nys gelijk, maar ziet toch manier om Van der Poel te kloppen op WK

Bondscoach geeft Nys gelijk, maar ziet toch manier om Van der Poel te kloppen op WK

19:00
Zorgt Van der Poel nog voor verrassing? Bondscoach komt met uitleg

Zorgt Van der Poel nog voor verrassing? Bondscoach komt met uitleg

18:30
Ultieme poging bij Verstrynge en Roodhooft: bondscoach onthult wat hij deed

Ultieme poging bij Verstrynge en Roodhooft: bondscoach onthult wat hij deed

17:00
Eerste zege als Europees kampioen: Toon Aerts spoelt mislukt BK door

Eerste zege als Europees kampioen: Toon Aerts spoelt mislukt BK door

16:30
📷 Dikke en blauwe enkel: Wout van Aert deelt beelden van revalidatie

📷 Dikke en blauwe enkel: Wout van Aert deelt beelden van revalidatie

16:00
Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt

Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt

15:00
Maken sociale media de koers kapot? Ex-renner is triest en doet boekje open

Maken sociale media de koers kapot? Ex-renner is triest en doet boekje open

14:00
📷 Wout van Aert deelt uitstekend nieuws over revalidatie na enkelbreuk

📷 Wout van Aert deelt uitstekend nieuws over revalidatie na enkelbreuk

13:30
Met Nys als kopman: bondscoach maakt gehavende WK-selectie bekend

Met Nys als kopman: bondscoach maakt gehavende WK-selectie bekend

13:00
Thibau Nys wil er niet van weten en wijst voorstel over WK af

Thibau Nys wil er niet van weten en wijst voorstel over WK af

12:30
'Geeft hij de Tour al op? Vingegaard heeft beslissing genomen'

'Geeft hij de Tour al op? Vingegaard heeft beslissing genomen'

12:00
Kan Nys Van der Poel van de wereldtitel houden? Herygers twijfelt niet

Kan Nys Van der Poel van de wereldtitel houden? Herygers twijfelt niet

11:00
Vanthourenhout onthult hoe integratie Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe verloopt

Vanthourenhout onthult hoe integratie Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe verloopt

10:00
Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk

Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk

09:00
Veel spanning in slotronde van BK: Sven Nys onthult waarom

Veel spanning in slotronde van BK: Sven Nys onthult waarom

08:30
Toon Aerts stelt teleur op BK veldrijden en is kritisch voor zichzelf

Toon Aerts stelt teleur op BK veldrijden en is kritisch voor zichzelf

08:00
Geen Verstrynge op WK veldrijden: Herygers geeft zijn ongezouten mening

Geen Verstrynge op WK veldrijden: Herygers geeft zijn ongezouten mening

07:30
Thibau Nys laat zich uit over Olympische droom en heeft bedenkingen

Thibau Nys laat zich uit over Olympische droom en heeft bedenkingen

07:00
Nieuwe renner bij Soudal-Quick Step laat er geen enkele twijfel over bestaan: "Deze race wil ik winnen"

Nieuwe renner bij Soudal-Quick Step laat er geen enkele twijfel over bestaan: "Deze race wil ik winnen"

21:30
Amper 15 procent kans op overleven: Belgische ex-prof spreekt na hersenbloeding

Amper 15 procent kans op overleven: Belgische ex-prof spreekt na hersenbloeding

11/01
Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"

Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"

11/01
Ruben Van Gucht komt na ongeval met stevige primeur over Roger De Vlaeminck

Ruben Van Gucht komt na ongeval met stevige primeur over Roger De Vlaeminck

11/01
Thibau Nys heel eerlijk na nieuwe driekleur: "Even in paniek, kwam mezelf helemaal tegen"

Thibau Nys heel eerlijk na nieuwe driekleur: "Even in paniek, kwam mezelf helemaal tegen"

11/01
"Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans

"Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans

11/01
Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

11/01
"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

11/01
Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

11/01
Herygers weet het zeker en zegt wie grootste uitdager van Nys wordt

Herygers weet het zeker en zegt wie grootste uitdager van Nys wordt

11/01
Zal ze iets terugdoen voor Kopecky? Wiebes is klaar en duidelijk

Zal ze iets terugdoen voor Kopecky? Wiebes is klaar en duidelijk

10/01
'Soudal Quick-Step kreeg dit bedrag voor vertrek Evenepoel, andere renner nog duurder'

'Soudal Quick-Step kreeg dit bedrag voor vertrek Evenepoel, andere renner nog duurder'

10/01
"Levensgevaarlijk, het moet weg": Wellens ziet problemen voor BK veldrijden

"Levensgevaarlijk, het moet weg": Wellens ziet problemen voor BK veldrijden

10/01
De valpartij te veel voor Van Aert? Bruyneel vreest voor einde veldritcarrière

De valpartij te veel voor Van Aert? Bruyneel vreest voor einde veldritcarrière

10/01
Schrik zit er nog altijd in voor BK veldrijden: Vervecken zegt wat grootste gevaar is

Schrik zit er nog altijd in voor BK veldrijden: Vervecken zegt wat grootste gevaar is

10/01
Fleur Moors moet tevreden zijn met zilver op BK en geeft fout toe

Fleur Moors moet tevreden zijn met zilver op BK en geeft fout toe

10/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Paul Herygers Emiel Verstrynge Remco Evenepoel Michael Vanthourenhout Angelo De Clercq Eli Iserbyt Toon Aerts Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Dylan Van Baarle Sven Vanthourenhout Sven Nys Lotte Kopecky Lorena Wiebes Jonas Vingegaard Rasmussen Davide Cimolai Bart Wellens Gerben De Knegt Laura Verdonschot

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved