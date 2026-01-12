Arnaud De Lie onthult reden enkelblessure én heeft goed en slecht nieuws

Arnaud De Lie kan nog altijd niet voluit trainen door een enkelblessure. Er staat dan ook nog een vraagteken achter het Belgische openingsweekend.

Op nieuwjaarsdag onthulde Arnaud De Lie dat hij een blessure aan de enkel had opgelopen. De ligamenten van de voormalige Belgische kampioen waren geraakt, waardoor hij een week aan de kant stond.

De Lie kan nog niet voluit trainen

De oorzaak van zijn blessure? "Ik ben domweg gevallen op de trap thuis", zegt De Lie bij Sporza. Intussen kan De Lie wel opnieuw trainen, maar dat lukt nog maar zo'n drie tot vier uur na elkaar. Vorige week trainde hij in totaal 17 uur.

Met zijn conditie is het volgens De Lie goed gesteld en hij voelt zich ook goed op de fiets. "Maar ik kan nog niet spurten of hard rijden. Losrijden en duurtrainingen lukken wel, maar de echte intensiteit nog niet."

Programma Arnaud De Lie

De Lie zou normaal aan het seizoen beginnen in de Clasica de Almeria (15 februari) en de Ronde van de Algarve (18 tot 22 februari), maar daar staat nu een vraagteken achter. Dat geldt ook voor het Belgische openingsweekend.



Of De Lie de Omloop Het Nieuwsblad (28 februari) en Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart) zal rijden, is nog niet zeker. "Ik moet klaar zijn en 100% zijn", stelt De Lie. "Maar die wedstrijden zitten in mijn hoofd."