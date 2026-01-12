Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt

Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt
Eli Iserbyt moest verplicht afscheid nemen van het veldrijden door een aanhoudende blessure en vier operaties. Bart Wellens stelt zich daar toch vragen bij.

Pijnlijk afscheid van Iserbyt

Enkele dagen voor het Belgisch kampioenschap veldrijden maakte Eli Iserbyt bekend dat hij op zijn 28ste een punt moest zetten achter zijn carrière. Het is medisch niet meer verantwoord om nog aan topsport te doen. 

Een pijnlijk en volgens Bart Wellens ook onverdiend afscheid. Iserbyt moet afscheid nemen van zijn passie en ook het veldrijden zal hem missen, want Iserbyt deed bijna altijd mee voor de prijzen. 

Wellens stelt zich vragen bij operatie Iserbyt en Verdonschot

Naast Iserbyt moet ook Verdonschot eind dit seizoen haar fiets aan de haak hangen na een operatie aan de liesslagader. "En dan stel ik mij toch vragen. Staat die ingreep al op punt", vraagt Bart Wellens zich af bij Het Nieuwsblad. 

Volgens Wellens is zo'n ingreep een beetje een hype geworden in het peloton. Al wil Wellens er ook niet te veel over zeggen, want hij weet ook niet alles over het onderwerp. Toch wijst hij nog op één iets. 


"Wat ik wel weet, is dat Eli vorig seizoen al met pijn rond reed maar zo slecht waren zijn resultaten toch ook weer niet." Iserbyt won vorig seizoen vier crossen en stond in totaal veertien keer op het podium.

