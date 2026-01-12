Eerste zege als Europees kampioen: Toon Aerts spoelt mislukt BK door

Toon Aerts heeft zijn minder BK doorgespoeld met een overwinning in Otegem. De Europese kampioen rekende in de slotronde af met Gerben Kuypers.

Geen Thibau Nys en Emiel Verstrynge in Otegem, ook wel de herkansing van het Belgisch kampioenschap genoemd. Heel wat (Belgische) crossers kregen zo de kans om nog eens van de zege te proeven.

Afscheiding kwam er niet meteen, maar na zo'n twintig minuten konden Toon Aerts en Gerben Kuypers toch wegrijden. Halfweg cross duwde Aerts het gaspedaal in en liet hij Kuypers ook achter, de vogel leek gaan vliegen.

Aerts rekent af met Kuypers

Kuypers vond echter een tweede adem en reed op twee ronden van het einde de kloof met Aerts dicht. Bij het ingaan van de slotronde kwam ook Vandeputte nog opzetten, maar Aerts had nog wat over.

Hij reed opnieuw weg van Kuypers en kwam solo over de streep, Vandeputte werd derde. Voor Aerts is het zijn eerste zege sinds het EK begin november, in oktober won hij ook al in Ardooie. Hij spoelt zo ook zijn achtste plaats op het BK door.

Norbert Riberolle klaar de klus in Otegem

Lees ook... Toon Aerts stelt teleur op BK veldrijden en is kritisch voor zichzelf›

Bij de vrouwen was de zege voor Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle. Zij won in een mager deelnemersveld voor Julie Brouwers en de verrassende 39-jarige Kim Van De Steene.