'Geeft hij de Tour al op? Vingegaard heeft beslissing genomen'

Jonas Vingegaard gaat in 2026 voor het eerst de dubbel Giro-Tour rijden. De tweevoudige Tourwinnaar wil zo zijn trilogie voltooien.

Dinsdag houdt Visma-Lease a Bike in Spanje een mediadag en zullen de programma's van renners ook worden bekendgemaakt. Het zal nog afwachten zijn of dat ook het geval zal zijn voor de geblesseerde Wout van Aert.

Vingegaard rijdt de Giro

Bij Jonas Vingegaard lijken de knopen alvast doorgehakt te zijn. De Deen zal van 8 tot 31 mei jacht maken op zijn eerste eindzege in de Giro, de enige grote ronde die hij nog niet kon winnen in zijn carrière.

Onder meer Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) en Ben O'Connor (Jayco-AlUla) zullen in de Giro concurrenten worden van Vingegaard. Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zal hij niet tegenkomen.

Ontwijkt Vingegaard Pogacar in de Giro?

De deelname van Vingegaard aan de Giro is door meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd. Na de Giro zal Vingegaard ook weer aan de start staan van de Tour (4 tot 26 juli), waar hij mikt op een derde eindzege.



Dat Vingegaard voor de Tour al de Giro rijdt, lijkt aan te geven dat hij beseft dat er in de Tour maar weinig te doen zal zijn aan Pogacar. De wereldkampioen wordt ook verwacht in de Vuelta, waardoor Vingegaard met de Giro maar één grote ronde heeft om te winnen.