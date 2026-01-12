Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk

Thibau Nys heeft zijn de Belgische titel veldrijden verlengd. Wat zijn zijn kansen nu op het WK over zo'n drie weken in Hulst?

Met een tweede Belgische titel veldrijden stond Thibau Nys voor de vijfde keer op rij op het podium van een kampioenschap. Vorig seizoen pakte hij goud op het EK en BK, op het WK was Nys goed voor brons.

Kan Nys scoren op het WK veldrijden?

Dit seizoen pakte Nys dan weer zilver op het EK en goud op het BK. Kan hij op 1 februari op het WK nog eens scoren? Daar staat wel Mathieu van der Poel aan de start, die voor de achtste keer wereldkampioen wil worden.

"Op dat parcours denk ik het niet. Ik zou graag 'ja' zeggen, maar als ik eerlijk ben denk ik van niet", zei Nys bij VRT1. "Als hem iets overkomt kan het spannend worden, maar dat wens je niemand toe."

Nys wil WK niet laten schieten

"Ik voel mezelf ook niet zo sterk als in de eerste drie weken van het seizoen. En Hulst is ook geen Koppenberg, Gavere of Namen." Moet Nys dan niet van zijn hart een steen maken en nu al een punt zetten achter zijn seizoen?

"Ik maak al opofferingen door niet meer te crossen na het WK, wat ik ook nog graag zou willen doen. Ik ga gewoon vasthouden aan mijn plan en ik cross te graag om dat te laten schieten, ook al kan dat misschien in de toekomst eens.