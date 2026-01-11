Valpartij houdt Thibau Nys niet tegen: nieuwe driekleur na episch duel

De tricolore gaat opnieuw naar Baal. Na een episch duel met Emiel Verstrynge won Thibau Nys opnieuw de Belgische driekleur. Het was spannend tot in het absolute slot, ook Michael Vanthourenhout mocht mee op het podium.

Zonder Wout van Aert aan het vertrek was het vooral kijken naar Thibau Nys als topfavoriet, al waren er in Beringen toch nog heel wat andere renners die aanspraak mochten maken op een Belgische driekleur. Onder meer Aerts had er zin in en startte heel goed.

Thibau Nys maakt heel veel indruk

Al snel brak de wedstrijd echter open. Op een van de klimmetjes ging Thibau Nys een eerste keer aan in de tweede ronde en de meeste renners kraakten op dat moment al. Vanthourenhout was de enige die kon volgen.

Verstrynge was in de achtergrond verzeild geraakt na een val en verloor daardoor zo'n vijftien seconden. Die kreeg hij in de race nooit meer helemaal dichtgereden, zelfs niet na een val in een bocht van Thibau Nys zelf - die ondertussen Vanthourenhout al had achtergelaten.

Verstrynge vecht tot de laatste seconde

Verstrynge ging erop en erover en bleef aandringen op zoek naar Nys. Hij kwam tot op zes seconden, moest daarna opnieuw een beetje prijs geven en leek te kraken. Hij bleef echter aandringen tot het absolute slot van de race.

Het werd een beklijvende koers, maar Nys hield stand en kan zo een nieuwe driekleur toevoegen aan zijn palmares. Een moedige Verstrynge pakte de tweede plaats op een dikke seconde, Michael Vanthourenhout mocht ook mee het podium op.