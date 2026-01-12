Thibau Nys laat zich uit over Olympische droom en heeft bedenkingen

De voorbije weken en maanden is er al druk lobbywerk verricht om veldrijden op de Olympische winterspelen te krijgen. Voorlopig zonder succes, al wordt er toch nog steeds (voorzichtig) naar 2030 gekeken.

Wordt veldrijden vanaf 2030 wel of niet een olympische sport? Het is dé hamvraag van de voorbije jaren. Voorlopig is er nog geen witte rook, al is er ook nog geen zekerheid dat het er niet zou doorkomen. Afwachten dus?

FIS is tegen het voorstel van de UCI

De UCI is aan het lobbywerk begonnen een paar jaar geleden, maar stuit hier en daar toch op wat tegenkanting. En ook vanuit de Internationale Ski- en Snowboardfederatie (FIS) zijn er heel kritische stemmen.

Johan Eliasch, de voorzitter van de Internationale Ski- en Snowboardfederatie (FIS), waarschuwde dat de Olympische winterspelen niet 'verwaterd' mogen worden door nieuwigheidjes. Hij zei dat de Spelen geworteld moeten blijven in sneeuw en ijs.

Thibau Nys heeft bedenkingen

Wat denkt Thibau Nys van de zaak? "Het voelt geforceerd aan. Ik weet niet of ik er fan van ben en weet niet of onze sport daar beter van zal worden. We zijn heel groot in België en het heeft jarenlang perfect gewerkt op deze manier", klinkt het bij Sporza.

"Ik denk dat we eerder dichter bij ons moeten zoeken waar het fout loopt en dat we de sport zo groter proberen te maken dan het geforceerd op de Spelen te krijgen. Ik weet het niet, maar er is nu te weinig tijd om erop in te gaan."