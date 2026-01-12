Vanthourenhout onthult hoe integratie Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe verloopt

Remco Evenepoel is in 2026 aan een nieuw hoofdstuk begonnen bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Volgens ploegleider Sven Vanthourenhout is zijn integratie goed verlopen.

Na zeven jaar bij Soudal Quick-Step rijdt Remco Evenepoel vanaf dit seizoen bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Intussen heeft Evenepoel ook al een eerste ploegstage met zijn Duitse ploeg achter de rug.

Integratie Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Red Bull-BORA-hansgrohe kleurt dit jaar veel Belgischer. Want niet alleen Evenepoel is nieuw bij de ploeg, maar ook Gianni Vermeersch en Arne Marit. Met ook nog Jordi Meeus en Maxim van Gils rijden er nu vijf Belgen.

Hoe zijn de eerste weken van Evenepoel verlopen bij Red Bull-BORA-hansgrohe? "Laat ons zeggen dat hij en ook de andere Belgen zich amuseren en zich goed integreren", zei Sven Vanthourenhout bij VRT1.

Programma Remco Evenepoel

Op het debuut van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe is het nog zo'n twee weken wachten. In de Trofeo Ses Salines zal Evenepoel op 29 januari in een ploegentijdrit voor het eerst in actie komen in 2026.

Van 4 tot 8 februari rijdt Evenepoel ook de Ronde van Valencia. Daarna wordt de olympische kampioen ook aan de start verwacht van de UAE Tour (16 tot 22 februari), al is dat nog niet officieel bevestigd.