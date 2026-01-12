Zorgt Van der Poel nog voor verrassing? Bondscoach komt met uitleg

Komt Mathieu van der Poel zondag toch aan de start van de Wereldbeker in Benidorm? De wereldkampioen zit in de Nederlandse selectie.

Na zijn negende overwinning van het seizoen maakte Mathieu van der Poel in Zonhoven duidelijk dat hij zondag wellicht niet aan de start zou staan van de Wereldbeker in Benidorm. Hij schatte de kans eerder klein in.

Rijdt Van der Poel toch in Benidorm?

Toch zit Van der Poel in de Nederlandse selectie, die door bondscoach Gerben de Knegt werd bekendgemaakt. Al wordt er wel duidelijk gemaakt dat de deelname van Van der Poel nog onzeker is.

"Mathieu beslist later deze week of hij daadwerkelijk meedoet", stelt De Knegt. De selectie moest maandagmiddag ingediend zijn, als Van der Poel later deze week nog zou beslissen om te starten, moest hij in de selectie zitten.

"Vandaar dat we in overleg hebben besloten dit zo op te lossen", stelt De Knegt nog. Dat deed Thibau Nys ook voor de Wereldbeker in Koksijde, maar hij kwam daar uiteindelijk ook niet aan de start.

Van der Poel leider in de Wereldbeker

Lees ook... 📷 Van der Poel deelt monstertraining, maar zal nieuwe sponsor wel tevreden zijn?›

Van der Poel is op drie manches van het einde leider in de Wereldbeker. Thibau Nys volgt op tien punten, Vanthourenhout op dertien punten. Zij kunnen een goede zaak doen in het klassement als Van der Poel niet aan de start komt in Benidorm.