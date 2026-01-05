Van der Poel drukt pauzeknop in en verklaart ook waarom

Mathieu van der Poel boekte negen overwinningen op rij in een korte periode, maar last nu even een pauze in. Pas een week voor het WK zal hij opnieuw aan de start staan.

Op 14 december stond Mathieu van der Poel voor het eerst dit seizoen aan de start van een cross in Namen. Het werd zijn eerste overwinning van het seizoen, er zouden er daarna nog acht volgen.

Van der Poel slaat NK en Benidorm over

Nu drukt de wereldkampioen even de pauzeknop in. Het Nederlands kampioenschap, dat hij sinds 2020 al niet meer reed, slaat Van der Poel opnieuw over. En de Wereldbeker in Benidorm wellicht ook.

"Ik heb nog eens overlegd met de ploeg, maar de kans dat ik op 18 januari aan de start verschijn in Benidorm is nog steeds niet groot", zegt Van der Poel bij HLN. Nochtans zal Van der Poel de komende twee weken wel in Spanje zijn.

Duurtrainingen in Spanje voor Van der Poel

Daar zal de Nederlander opnieuw lange duurtrainingen doen in de zon. Die heeft Van der Poel door de crossen die hij reed niet veel kunnen doen en die zijn nu nodig om in het klassieke voorjaar top te zijn.

"Heel veel uren kloppen dus, met hier en daar de nodige rustpauzes tussen." Pas in Maasmechelen, op 24 januari, zal Van der Poel opnieuw aan de start staan. Op 25 januari rijdt hij ook in Hoogerheide, op 1 februari staat het WK op het programma.