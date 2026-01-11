Verstrynge (die gisteren afscheid nam van grootmoeder) en Vanthourenhout geven hun indruk over Thibau Nys

Thibau Nys is opnieuw Belgisch kampioen veldrijden. Emiel Verstrynge en Michael Vanthourenhout zijn het best geplaatst om hun indrukken over hem te delen, want zij konden hem het meest belagen op het BK.

Verstrynge zag een inhaalrace stranden op enkele meters van Nys. "Nu doet het wel even pijn. Het is normaal dat ik even ontgoocheld ben, maar die ontgoocheling zal wel plaatsmaken voor tevredenheid. De val van Thibau zorgde er misschien niet voor dat ik heel dicht kwam, maar ik vermoedde wel dat de volgende ronde niet de makkelijkste ging worden voor hem."

Dat was wel hetgene wat het BK nog wat deed kantelen. "Telkens als ik dichter kwam en ik bjina aansloot, kwamen zijn sterke stukken eraan. Toen ik dan weer anderhalve meter moest laten, voelde ik dat het niet goed kwam. Je zag dat de koude ook bij Thibau op het lichaam sloeg. Het was meer op adrenaline dat ik in de laatste ronde nog zo dicht kwam. Uiteindelijk heeft de sterkste gewonnen, denk ik."

Verstrynge nam pas afscheid van grootmoeder

Het is voor Verstrynge een emotionele rollercoaster geweest, ook op persoonlijk vlak. Het waren voor zijn familie immers best moeilijke dagen. "Gisteren moest ik afscheid nemen van mijn mémé. Het is nooit leuk, maar al bij al heeft ze een mooi leven gehad. Ik denk dat ik de familie vandaag wel een hart onder de riem steek."

In het begin van de cross bood vooral Michael Vanthourenhout Nys weerwerk. "Het was de bedoeling om zo snel mogelijk in het wiel van Thibau te geraken. Dat is gelukt. De cross spreekt voor zich als je op een eerlijk parcours rijdt. Ik wist dat Thibau een parcours kreeg dat op zijn lijf geschreven werd. Ik heb er alles voor gedaan en heb naar het BK toegeleefd. Een derde plek is zeker niet slecht."

Nys globaal gezien de sterkste

Lees ook... Valpartij houdt Thibau Nys niet tegen: nieuwe driekleur na episch duel›

De versnelling van Nys op de klim was indrukwekkend. "Ik werd al onder druk gezet op de andere stukken van het parcours. Daar voelde ik dat hij te snel reed voor mij. Ik wist dat het moeilijk ging worden. Het was natuurlijk nog lang en iedereen kan fouten maken." Nys nam weinig verrassend het heft van in het begin in handen. "Je moest ook niet afwachten. Als je beter bent, kun je het best van in het begin de toon zetten."