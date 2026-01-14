🎥 Miraculeuze genezing? Van Aert vliegt er alweer stevig in

Wout van Aert liep tijdens de mediadag van Visma-Lease a Bike rond met een walking boot. Een dag later kon hij toch alweer een stevige training afleggen.

Vooral tijdens het wandelen en bij zaken in het dagelijkse leven heeft Wout van Aert nog last van zijn enkelbreuk, waarbij hij ook zijn ligamenten afscheurde, maar op de fiets lijkt dat al bij al wel mee te vallen.

Van Aert zat vier dagen na zijn operatie alweer op de rollen en maandag ging Van Aert net voor zijn afreis naar Spanje al een eerste keer buiten trainen. Toen beperkte hij zich nog tot 33 kilometer, dinsdag werd dat in Spanje al 60 kilometer.

Van Aert gaat stevig training met ploegmaats

Woensdag ging Van Aert, zoals aangekondigd door zijn trainer Mathieu Heijboer, met zijn ploegmaats zo'n 3,5 uur trainen, goed voor een tocht van 108,8 kilometer met iets meer dan 2.000 hoogtemeters.

"Even de pedalen kwijt", schreef Van Aert bij zijn trainingstocht op Strava. Met zijn revalidatie lijkt het dus wel goed te verlopen, al zal het nog een tijdje duren vooraleer Van Aert weer echt intensief kan trainen.

Vooral sprinten op training kan Van Aert nog niet doordat daarvoor stabiliteit nodig is in de enkel. En ook de krachttraining die gepland was om sterker te worden is vervangen door revalidatie bij de fysiotherapeut.



