Niet alles is positief: trainer onthult wat Van Aert niet kan doen door blessure

Wout van Aert zit al opnieuw op de fiets na zijn enkelbreuk, sneller dan verwacht. Toch betreuren ze bij Visma-Lease a Bike dat Van Aert opnieuw moet revalideren.

Met een walking boot verscheen Wout van Aert op de mediadag van Visma-Lease a Bike. Niet wat je wil zien anderhalve maand voor het openingsweekend en minder dan drie maanden voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Van Aert kon snel weer fietsen

Toch is Mathieu Heijboer, de trainer van Wout van Aert, positief over de revalidatie van Van Aert. Zo verklapte Heijboer dat Van Aert vier dagen na zijn operatie al opnieuw op de rollen zat, ook al was het heel rustig.

Maandag heeft Van Aert ook voor het eerst weer buiten gefietst, wat ook sneller dan verwacht was. "Hij staat verder dan we vorige week hadden kunnen hopen en tot nu toe zijn er al heel veel positieve signalen geweest", zegt Heijboer bij Het Nieuwsblad.

Keerzijde van blessure Van Aert

Van Aert zal woensdag ook al opnieuw drieënhalf of vier uur trainen en qua intensiteit zal hij de komende twee weken alles snel weer kunnen. Alleen sprinten, waarvoor veel stabiliteit nodig is, zal niet lukken.

"Daar komt ook nog eens bij dat alle krachttraining die we voorzien hadden opnieuw teruggeschroefd moet worden. Zoiets maak je niet in een-twee-drie goed." In plaats van beter worden ligt de focus alweer op herstellen met de fysiotherapeut.