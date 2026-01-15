Zelfkritiek bij Campenaerts: "Van Aert zal zich geen fantastisch werk van mij herinneren"

Victor Campenaerts kijkt nog altijd zelfkritisch naar zijn prestaties en vindt dat hij voor Wout van Aert een betere ploegmaat had kunnen zijn in 2025. Het klassieke werk laat 'Campi' voortaan aan anderen.

Victor Campenaerts doet in Het Laatste Nieuws een onthulling over het programma dat hij in 2026 zal afwerken. "Ik zal zelf helemaal geen klassiekers rijden." Campenaerts blonk tijdens de Tour de France van vorig jaar zodanig uit in zijn uitblinkersrol in het rondewerk dat hij hiermee nu het meest van waarde is voor zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

In 2025 zat het programma van Campenaerts anders in elkaar. Er was toen wel ruimte voor klassiekers, met onder andere deelnames aan Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. Campenaerts is zelfkritisch over zijn niveau in die Vlaamse eendagskoersen. "Vorig jaar reed ik er wel, maar was dat niet succesvol", oordeelt de 34-jarige renner.

Vingegaard herinnert zich betere Campenaerts dan Van Aert

Hij weet nog heel goed hoe het vorig seizoen allemaal is verlopen. "Ik heb toen weinig fantastisch werk voor Wout (van Aert, red.) kunnen verrichten, en Wout zal er zich ook geen kunnen herinneren, terwijl dat bij Jonas (Vingegaard, red.) in het rondewerk wel zo was." Campenaerts verbaasde inderdaad als knecht voor Vingegaard.

Voorafgaand aan de Tour van 2025 was er zelfs scepsis over waarom Campenaerts zo vroeg verzekerd was van zijn selectie. Uiteindelijk bleek dat Visma-Lease a Bike meer dan de juiste keuze had gemaakt. Dat maakt dat er sowieso weer op Campenaerts gerekend wordt in 2026 en er ook met meer verwachtingen naar hem gekeken wordt.

Knoop over Campenaerts doorgehakt

Lees ook... Na een tip van Van Aert: Wereldbeker in Benidorm voert wijziging door›

Sowieso zal het moeilijker zijn om te verrassen, maar in deze fase van zijn carrière kan Campenaerts dus een betere knecht zijn voor Vingegaard dan voor Van Aert. Die knoop is inmiddels doorgehakt door alle betrokkenen.