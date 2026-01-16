🎥 Van der Poel pakt spectuculair uit, Pogacar maakt doel nog eens duidelijk

Mathieu van der Poel traint deze weken in Spanje, maar het plezier is duidelijk nooit ver te zoeken. Tadej Pogacar maakte dan weer tijd voor ontspanning met zijn verloofde Urska Zigart én opnieuw een verkenning van Milaan-Sanremo.

Geen Mathieu van der Poel zondag aan de start in de Wereldbeker in Benidorm, de Nederlander geeft de voorkeur aan training op de weg om zich klaar te stomen voor het nieuwe wegseizoen.

Donderdag ging Van der Poel trainen in de buurt van Calpe en al snel slaat bij hem de verveling toe. Van der Poel vond er dan maar niets beter op om op een fietspad uit te pakken met een spectaculaire ‘bunny hop’.

Boys will be boys...



🇳🇱 MVDP having fun in training



🎥 IG pawel.k89 pic.twitter.com/CMF1dn6SBt

Pogacar verkent na skivakantie Milaan-Sanremo

Tadej Pogacar ruilde dan weer de fiets voor de ski's de voorbije dagen. De wereldkampioen trok samen met zijn verloofde Urska Zigart naar Isola 2000 in de Franse Alpen, waar ze in 2024 al op hoogtestage gingen.

"Bedankt Isola 2000. Het was leuk om eens in de sneeuw te zijn. Maar nu ga ik weer aan het werk aan de zonnige kust met Niccolo Bonifazio. Goede dagen, goede voorbereidingen en alleen maar goede vibes met Urska Zigart."



Pogacar ging ook alweer aan het werk, in zijn Europese kampioenentrui werkte hij een verkenning van Milaan-Sanremo met de beklimming van de Cipressa en de Poggio. De Sloveen heeft dan ook zijn zinnen gezet op een overwinning in Milaan-Sanremo dit jaar.