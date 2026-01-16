Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

Visma-Lease a Bike zag heel wat toppers vertrekken. Victor Campenaerts benadrukt dat niet de namen, maar wel de prestaties het belangrijkste zijn.

Leegloop bij Visma-Lease a Bike

Van de klassieke ploeg zijn Tiesj Benoot en Dylan van Baarle vertrokken, sprinter Olav Kooij verliet het vertrouwde nest en ook klimmers Cian Uijtdebroeks en Simon Yates zijn er in 2026 niet meer.

"Richard Plugge (CEO van Visma-Lease a Bike, nvdr.) heeft ook letterlijk toegegeven dat het voor de ploeg niet mogelijk is om woekerbedragen te gaan bieden", zegt Victor Campenaerts bij Het Nieuwsblad.

Campenaerts ziet slimme aankopen

Hun vervangers zijn geen ronkende namen. Dan gaat het over Piganzoli (Polti-VisitMalta), Fiorelli (Bardiani), Barré (Intermarché-Wanty), Doull (EF), Armirail (Decathlon), Schiffer (Bike Aid) en drie renners uit de opleidingsploeg.

"Maar het is net knap als je slimme aankopen doet", stelt Campenaerts. Zo kwam Brennan vorig jaar bij de ploeg en verdiende hij initieel slechts honderdduizend euro per jaar. Ondertussen is zijn contract verlengd tot eind 2029 en zal dat een veelvoud zijn.



Volgens Campenaerts hebben Head of Racing Grischa Niermann en de andere ploegleiders dan ook het juiste oog om talentvolle jongens op te pikken die geen stevige hap uit het budget nemen.