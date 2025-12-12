Supersensatie blijft Visma-Lease a Bike trouw en rakelt meteen gesprek met Wout van Aert op

Ze hebben bij Visma-Lease a Bike weer kort op de bal gespeeld. Ze willen hun superster voor de toekomst, wat Matthew Brennan toch wel is, natuurlijk zeker niet kwijtspelen.

Brennan heeft reeds voor de derde keer in ruim twee jaar tijd een nieuw contract getekend bij Visma-Lease a Bike. Dat meldt de ploeg op haar officiële website. Door het contract van Brennan open te breken, worden geïnteresseerde teams op afstand gehouden. De Britse sensatie, die 12 keer won als neoprof, heeft nu een overeenkomst tot 2029.

Daar is de 20-jarige renner heel tevreden mee. "De omkadering in dit team is zo uniek: het is mede dankzij het team dat ik mezelf nu al zo heb kunnen ontwikkelen. Iedereen kan me helpen om een betere renner te worden, zowel de staf als andere renners. En daarnaast voel ik hier het vertrouwen wat ik nodig heb", is Brennan laaiend enthousiast.

Brennan voelt geen druk bij Visma-Lease a Bike

Op jonge leeftijd is hij al één van de snelste sprinters uit het peloton geworden en hij hoopt zijn grenzen nog verder te kunnen verleggen. "Ik ben hier gelukkig en heel blij met de kans om voor zo’n lange periode en zonder druk de volgende stappen in mijn carrière te kunnen zetten." De volgende vier jaar hoeft hij zich over zijn contract geen zorgen te maken.

Hij behaalde dit jaar niet enkel twaalf overwinningen, hij maakte ook bijvoorbeeld zijn debuut in Parijs-Roubaix. In de podcast Inside the Beehive bespreekt hij die dag. "Op de ochtend van Parijs-Roubaix vroeg ik Wout van Aert in een bericht of we even konden spreken over die koers en ging ik naar zijn kamer. Ik vroeg hem: "what is the deal met deze koers, wat moet ik doen?""

Advies van Wout van Aert

Iemand als Wout van Aert is uitstekend geplaatst om op dat vlak advies te geven. "Hij zei: "Zorg dat je vooraan zit bij op de kasseistroken, het gaat chaos worden." Meer kun je niet zeggen." Voorts heeft Brennan vooral zelf moeten ondervinden hoe chaotisch het allemaal verloopt in zo'n grote koers.