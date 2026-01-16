Wereldtopper bij de beloften: Widar (20) klaar en duidelijk over profdebuut

Jarno Widar (20) maakt dit seizoen de overstap naar de profs. Ondanks heel wat overwinningen bij de beloften beseft Widar dat het niet makkelijk wordt op het hoogste niveau.

Met een Europese titel sloot Jarno Widar zijn hoofdstuk bij de beloften op een mooie manier af. Voor het toptalent van Lotto was 2025 ook een mooi jaar met maar liefst dertien overwinningen.

Widar begint vanaf nul bij de profs

Widar won onder meer Luik-Bastenaken-Luik voor beloften en twee ritzeges in de Ronde van de Toekomst, waar hij tweede werd in het eindklassement. In de Ronde de l'Isard en de Giro della Valle d'Aosta pakte hij wel de eindzege.

Toch willen die overwinningen volgens Widar niets zeggen over zijn kansen op winst bij de profs. "Alles start vanaf 0. Je wil resultaten, maar als ik gewoon de beste versie van mezelf word, ben ik trots op mezelf", zegt hij bij Sporza.

Programma Jarno Widar

Hoewel hij al enkele koersen reed bij de profs, beseft Widar dat hij nog alles te bewijzen heeft in het profpeloton. Ook voor Widar wordt het een ontdekkingstocht, in 2026 rijdt hij al meteen heel wat grote koersen.



Zo komt Widar aan de start in de Strade Bianche, de Ronde van het Baskenland, Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta en de Ronde van Lombardije. Widar begint aan zijn seizoen op 14 februari in de Figueira Champions Classic.