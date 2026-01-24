Weergaloze Van der Poel overwint twee(!) lekke banden en Belgen vieren elders: "Dit overleven er weinig"

Zelfs voor Mathieu van der Poel komt een overwinning niet altijd op bestelling. Dat is in Maasmechelen gebleken. Belgisch succes viel er te rapen in andere disciplines.

Cross mannen

De Wereldbekermanche in Maasmechelen begon met een jammerlijke valpartij van Wyseure, die afgevoerd werd naar het ziekenhuis. Van der Poel leek net aan een solo begonnen toen hij vooraan lekreed, waardoor hij ver werd teruggeslagen. Del Grosso ging zo aan de leiding, maar dat betekende nog niet dat de Nederlandse kampioen gewonnen spel had.

Toen Van der Poel eindelijk wisselde in de materiaalpost, was het verschil met Del Grosso 20 seconden. Een weergaloze VDP begon aan een indrukwekkende inhaalrace en kwam in geen tijd met Nys en Vandeputte aansluiten vooraan. Om vervolgens weer alleen weg te rijden, ondanks een tweede lekke band. "Dit overleven er weinig", aldus Herygers tijdens de VRT-uitzending. Del Grosso en Vandeputte finishten als 2e en 3e.

Cross vrouwen

Bij een vrouwencross is dit seizoen vaak een overwinning van Lucinda Brand gegarandeerd, maar niet in Maasmechelen. Na een matige start legde ze zich neer bij haar offday. Een tweestrijd tussen Pieterse en Fouquenet leek in de maak. Een lekke band bij Fouquenet besliste er anders over. De zege kon Pieterse niet meer ontsnappen. Alvarado versloeg Fouquenet nog in de spurt om plek 2.



Tour of Sharjah

Dat het wegseizoen weer begonnen is, zien we in de Tour Down Under. Jens Reynders is ondertussen actief in de Tour of Sharjah en kreeg deze week al het bezoek in de Emiraten van niemand minder dan Patrick Lefevere. Reynders pakte in de openingsrit van deze 2.2-rittenkoers de winst. Vandaag zegevierde de 38-jarige Taaramäe in de tweede rit: meteen goed voor een dubbelslag.

BK baanwielrennen

Voorts konden we kijken welke Belgen in de prijzen vallen op het BK baanwielrennen. Hélène Hesters was bij de vrouwen goed voor de titel in de afvallingskoers en de tijdrit over 1 kilometer. Bij de mannen werden op diezelfde nummers de klus geklaard door neoprof Van den Haute en Tuur Dens. Dit weekend is het nog uitkijken naar Lotte Kopecky.