Als dat maar geen problemen geeft: organisatie WK veldrijden pakt uit met 'specialleke'

Als dat maar geen problemen geeft: organisatie WK veldrijden pakt uit met 'specialleke'
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het WK veldrijden in Hulst wordt geleid door een Belgische organisator. Kurt Vernimmen licht toe hoe het project ontstond en welke keuzes bewust zijn gemaakt.

Belgische organisator WK veldrijden

Vernimmen kwam via een vroegere professionele link in contact met de lokale bestuurders van Hulst. Hij had intussen ervaring opgebouwd met veldritten in zijn thuisgemeente Kruibeke. “We kenden elkaar uit een ver verleden waarbij we samen zetelden in een raad van commissarissen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Die hernieuwde ontmoeting leidde tot de vraag om in Hulst een cross op te zetten. “En zo zijn we in 2017 met de Vestingcross begonnen.” De wedstrijd groeide uit tot een vaste afspraak en werd vanaf 2021 opgenomen in de wereldbeker, met het oog op een latere WK-organisatie.

De keuze voor Hulst als gaststad past binnen een traject dat al jaren loopt. Vernimmen benadrukt dat de samenwerking met de lokale overheid essentieel was. De evolutie van een regionale cross naar een wereldkampioenschap toont volgens hem de schaal waarop het project intussen opereert.

‘Specialleke’

Voor het WK worden zowel een Nederlandse als een Belgische tribune voorzien. Vernimmen geeft aan dat dit geen aanleiding mag vormen voor spanningen. “Dat is alleszins niet de bedoeling, integendeel”, klinkt het.


Tussen beide tribunes staat een dj die moet zorgen voor een gezamenlijke sfeer. De organisatie houdt rekening met veiligheidsaspecten, zeker omdat koning Alexander op bezoek komt. “In totaal zullen er toch een 200-tal mensen op de site met security bezig zijn in de hoop dat alles goed verloopt”, klinkt het nog.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
WK Veldrijden

Meer nieuws

"Ze hebben het opgegeven": groot gevaar voor Vingegaard bij Visma Lease a Bike

"Ze hebben het opgegeven": groot gevaar voor Vingegaard bij Visma Lease a Bike

19:00
"Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk": Baas van Evenepoel houdt zich niet in

"Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk": Baas van Evenepoel houdt zich niet in

18:00
Hoe goed was de ploegentijdrit van Red Bull-BORA-hansgrohe? Dit denkt Evenepoel ervan

Hoe goed was de ploegentijdrit van Red Bull-BORA-hansgrohe? Dit denkt Evenepoel ervan

17:00
"In principe nog een jaar op de ziekenkas": Eli Iserbyt ziet echter andere optie

"In principe nog een jaar op de ziekenkas": Eli Iserbyt ziet echter andere optie

16:30
Eerste koers van het jaar voor Remco Evenepoel levert meteen knallende overwinning op

Eerste koers van het jaar voor Remco Evenepoel levert meteen knallende overwinning op

16:01
AlUla Tour: Belg vijfde bergop, andere betrokken bij zware crash aan 100 km per uur

AlUla Tour: Belg vijfde bergop, andere betrokken bij zware crash aan 100 km per uur

15:00
25 stuks bagage en fietsen verdwenen: EK begint met miserie voor Kopecky en co

25 stuks bagage en fietsen verdwenen: EK begint met miserie voor Kopecky en co

14:00
"Einde van een tijdperk": bekende veldritploeg stopt ermee na dit seizoen

"Einde van een tijdperk": bekende veldritploeg stopt ermee na dit seizoen

13:30
Meteen zorgen voor Remco Evenepoel? "Dat ben ik gewoon"

Meteen zorgen voor Remco Evenepoel? "Dat ben ik gewoon"

13:00
📷 OFFICIEEL Joris Nieuwenhuis heeft een nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL Joris Nieuwenhuis heeft een nieuwe ploeg

12:30
Lotte Kopecky verrast Ine Beyen: "Mooi om de andere kant te leren kennen"

Lotte Kopecky verrast Ine Beyen: "Mooi om de andere kant te leren kennen"

12:00
OFFICIEEL Ploegleider geschorst, al ondervindt die daar geen hinder van

OFFICIEEL Ploegleider geschorst, al ondervindt die daar geen hinder van

11:00
📷 German Gomez reageert voor het eerst op dopingschorsing door UCI

📷 German Gomez reageert voor het eerst op dopingschorsing door UCI

10:00
📷 Ex-winnaar van de Vuelta en Touretappes verdachte in dossier van vier moorden

📷 Ex-winnaar van de Vuelta en Touretappes verdachte in dossier van vier moorden

09:00
Eli Iserbyt heeft na afscheid al een nieuwe job beet

Eli Iserbyt heeft na afscheid al een nieuwe job beet

08:00
Remco Evenepoel spreekt klare taal over eerste koers van het jaar

Remco Evenepoel spreekt klare taal over eerste koers van het jaar

08:30
OFFICIEEL Ritwinnaar en geletruidrager verlengt contract tot 2029

OFFICIEEL Ritwinnaar en geletruidrager verlengt contract tot 2029

07:30
Ongelooflijk hoe Van Aert ook andere crossers inspireert: "Wout is mijn idool"

Ongelooflijk hoe Van Aert ook andere crossers inspireert: "Wout is mijn idool"

20:30
Evenepoel dichter bij Pogacar en Vingegaard? Geloof en nuance bij Vanmarcke: "Jaar verloren" Interview

Evenepoel dichter bij Pogacar en Vingegaard? Geloof en nuance bij Vanmarcke: "Jaar verloren"

28/01
Klasse apart door razendsnelle progressie: "Wie gaat Van der Poel kloppen in de Omloop?"

Klasse apart door razendsnelle progressie: "Wie gaat Van der Poel kloppen in de Omloop?"

28/01
Vingegaard uitdrukkelijk gesteund: begrip voor boosheid en frustratie van de Deen

Vingegaard uitdrukkelijk gesteund: begrip voor boosheid en frustratie van de Deen

28/01
🎥 UPDATE: Milan en Lidl-Trek vuren stevige waarschuwing af op Merlier & co en ploeg Pogacar slaat alweer toe

🎥 UPDATE: Milan en Lidl-Trek vuren stevige waarschuwing af op Merlier & co en ploeg Pogacar slaat alweer toe

28/01
Van der Poel en Evenepoel te populair om veilig te trainen? Van Avermaet waarschuwt voor gevaar

Van der Poel en Evenepoel te populair om veilig te trainen? Van Avermaet waarschuwt voor gevaar

28/01
Evenepoel krijgt met Belg en concullega naast zich meteen de sleutel in handen bij Red Bull

Evenepoel krijgt met Belg en concullega naast zich meteen de sleutel in handen bij Red Bull

28/01
"Echt rampzalig": bondscoach ziet groot gevaar voor Nys en co op WK veldrijden

"Echt rampzalig": bondscoach ziet groot gevaar voor Nys en co op WK veldrijden

28/01
Kan hij Van der Poel kloppen op het WK? Del Grosso twijfelt niet

Kan hij Van der Poel kloppen op het WK? Del Grosso twijfelt niet

28/01
Roodhooft pakt uit met niet mis te verstane boodschap voor de Belgen op het WK

Roodhooft pakt uit met niet mis te verstane boodschap voor de Belgen op het WK

28/01
Evenepoel verklapt het zelf: nog twee extra koersen op zijn programma

Evenepoel verklapt het zelf: nog twee extra koersen op zijn programma

28/01
"Nooit verwacht": Campenaerts stevig verrast bij Visma-Lease a Bike

"Nooit verwacht": Campenaerts stevig verrast bij Visma-Lease a Bike

28/01
"Niet goed voor de sport": Benoot krijgt steun na uitspraak over Pogacar

"Niet goed voor de sport": Benoot krijgt steun na uitspraak over Pogacar

28/01
Nieuwe baas van Remco Evenepoel is hard voor Wout van Aert

Nieuwe baas van Remco Evenepoel is hard voor Wout van Aert

28/01
Opvallend debuut met een reden: Evenepoel zit nu al met zijn hoofd bij de Tour

Opvallend debuut met een reden: Evenepoel zit nu al met zijn hoofd bij de Tour

28/01
De Clercq vreest Van der Poel, maar heeft ook uitstekend nieuws voor één Belg

De Clercq vreest Van der Poel, maar heeft ook uitstekend nieuws voor één Belg

28/01
"Nog nooit gezien": Mathieu van der Poel zorgt voor verbazing

"Nog nooit gezien": Mathieu van der Poel zorgt voor verbazing

28/01
'Egan Bernal op weg naar een contract voor vier jaar bij deze ploeg'

'Egan Bernal op weg naar een contract voor vier jaar bij deze ploeg'

28/01
UCI onverbiddelijk: deze renner wordt voorlopig geschorst na positieve dopingtest

UCI onverbiddelijk: deze renner wordt voorlopig geschorst na positieve dopingtest

27/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Eli Iserbyt Greg Van Avermaet Joris Nieuwenhuis Angelo De Clercq Wout Van Aert Lotte Kopecky Tiesj Benoot Tadej Pogacar Sep Vanmarcke Sjoerd Bax Michael Vanthourenhout Thomas Pidcock Adrie Van Der Poel Mees Hendrikx Egan Bernal Gerben De Knegt Ben Healy

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved