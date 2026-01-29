Als dat maar geen problemen geeft: organisatie WK veldrijden pakt uit met 'specialleke'

Het WK veldrijden in Hulst wordt geleid door een Belgische organisator. Kurt Vernimmen licht toe hoe het project ontstond en welke keuzes bewust zijn gemaakt.

Belgische organisator WK veldrijden

Vernimmen kwam via een vroegere professionele link in contact met de lokale bestuurders van Hulst. Hij had intussen ervaring opgebouwd met veldritten in zijn thuisgemeente Kruibeke. “We kenden elkaar uit een ver verleden waarbij we samen zetelden in een raad van commissarissen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Die hernieuwde ontmoeting leidde tot de vraag om in Hulst een cross op te zetten. “En zo zijn we in 2017 met de Vestingcross begonnen.” De wedstrijd groeide uit tot een vaste afspraak en werd vanaf 2021 opgenomen in de wereldbeker, met het oog op een latere WK-organisatie.

De keuze voor Hulst als gaststad past binnen een traject dat al jaren loopt. Vernimmen benadrukt dat de samenwerking met de lokale overheid essentieel was. De evolutie van een regionale cross naar een wereldkampioenschap toont volgens hem de schaal waarop het project intussen opereert.

‘Specialleke’

Voor het WK worden zowel een Nederlandse als een Belgische tribune voorzien. Vernimmen geeft aan dat dit geen aanleiding mag vormen voor spanningen. “Dat is alleszins niet de bedoeling, integendeel”, klinkt het.



Tussen beide tribunes staat een dj die moet zorgen voor een gezamenlijke sfeer. De organisatie houdt rekening met veiligheidsaspecten, zeker omdat koning Alexander op bezoek komt. “In totaal zullen er toch een 200-tal mensen op de site met security bezig zijn in de hoop dat alles goed verloopt”, klinkt het nog.