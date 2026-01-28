Mathieu van der Poel verbaast Adrie met succes en werkwijze: "Ik vind het niet normaal"

Adrie van der Poel ziet hoe zijn zoon Mathieu eens te meer als torenhoog favoriet naar een WK veldrijden toeleeft. Mathieu verbaast hem nog altijd.

"Ik blijf iedere wereldtitel uniek vinden en ik vind het ook niet normaal dat hij iedere wedstrijd wint", beweert Adrie over het succes van zijn zoon bij In De Leiderstrui. Een van de opmerkelijke vaststellingen is dat Mathieu nog altijd beter aan het worden is. Heeft Adrie hier een verklaring voor? "Mathieu is ieder jaar professioneler geworden."

Zelf is Adrie geen specialist wat de cijfers betreft, geeft hij toe. "De jongens met wie hij nu werkt, hebben daar voor gestudeerd." Op dat vlak wordt alles nauwkeurig opgevolgd. Mathieu heeft een werkwijze gevonden waar dat in kan passen. "Hij wil strak leven en zich strak voorbereiden, maar niet het hele jaar door." Zolang die mix maar goed zit.

Adrie opgelucht dat Mathieu niet met brommer rijdt

Er wordt tijd gemaakt voor de hobby's van Mathieu. Zo kan het gebeuren dat hij de dag na een wielerwedstrijd op de golfbaan staat. Aanvankelijk was het eerder een hobby om met de motor te rijden. Adrie is opgelucht dat dit niet langer het geval is. "Wij zijn heel blij dat hij het rijden op een motor of brommer heeft laten vallen en gaan golfen is."

Als Mathieu wel met de koers bezig is, pakt hij dat heel gedetailleerd aan. Zelfs meer dan zijn vader Adrie voor mogelijk had gehouden. "Ik sta ervan versteld hoeveel koersen hij terugkijkt, dat had ik nooit van hem verwacht en dat deed hij ook nooit. Laatst zei hij iets tegen mij over bepaalde koersen van een paar jaar terug. Die filmpjes kijkt hij wel vaker, zei hij."

Mathieu kan nog verbeteren dankzij oog voor detail

Dat is dus iets wat Mathieu van der Poel in de loop der jaren steeds meer gaan doen is. Het bewijst dat hij oog voor detail heeft. Dit moet hem helpen om hier en daar nog een procentje te winnen, zodat hij nog beter kan worden.