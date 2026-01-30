Ploegleider en Van Gils klaar en duidelijk over Evenepoel na debuut voor Red Bull

Remco Evenepoel heeft met Red Bull-Bull-BORA-hansgrohe meteen zijn eerste wedstrijd gewonnen, een ploegentijdrit op Mallorca. Bij de Duitse ploeg klonken alleen maar positieve geluiden over de wereldkampioen.

Red Bull-Bull-BORA-hansgrohe won de Trofeo Ses Salines, een ploegentijdrit van 24 kilometer, met een krappe voorsprong van drie seconden op Movistar en zestien seconden op Jayco-AlUla.

Ploegleider over debuut van Evenepoel

Ploegleider Patxi Villa was uiteraard tevreden met het resultaat, al zag hij nog niet alles perfect verlopen. "Als je wint, is alles goed. Al zag ik ook een paar kleine foutjes die we kunnen verbeteren", zegt hij bij Sporza.

Vooral Remco Evenepoel maakte het verschil voor zijn nieuwe Duitse ploeg met lange kopbeurten. "Daarom draagt hij ook die regenboogtrui." Villa zag vooral een positieve en gelukkige Evenepoel bij zijn nieuwe ploeg.

Van Gils onder de indruk van Evenepoel

Evenepoel was niet de enige Belg die in actie kwam in de ploegentijdrit bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook Maxim Van Gils was erbij en hij was een van de drie renners die samen met Evenepoel over de streep kwam.

"Ik had geluk dat ik drie plaatsen na Remco zat. Hij deed een bijzonder lange beurt en ik kon met snelheid mijn beurt doen. Eigenlijk verliep dat wel perfect. Remco is heel goed in deze discipline en dat merk je wel in een ploegentijdrit", stelde Van Gils nog.