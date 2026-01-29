"Einde van een tijdperk": bekende veldritploeg stopt ermee na dit seizoen

De veldritploeg ZZPR.nl‑Orange Babies stopt na dit seizoen definitief. Ploegleider Frank Groenendaal bevestigt dat het project na ruim twee decennia ophoudt te bestaan.

Stopzetting veldritploeg

Groenendaal richtte zijn team in 2005 op, met zijn eigen bedrijf als hoofdsponsor. Door het wegvallen van financiële steun ziet hij geen mogelijkheid om de structuur verder te laten draaien. Hij benadrukt dat de kosten voor een opleidingsploeg zwaar doorwegen. “Een ploeg laten draaien kost veel geld, en het is lastig om sponsoren te vinden voor een ploeg die zich focust op het opleiden van jonge renners”, zegt hij in een mededeling aan onze redactie.

De ploeg kende in de beginjaren grote successen met Daphny van den Brand, die meerdere Europese titels en nationale kampioenschappen behaalde. Later verschoof de aandacht naar talentontwikkeling, wat leidde tot doorbraken van renners zoals Puck Pieterse, Ryan Kamp en Inge van der Heijden. Ook David Haverdings reed er enkele seizoenen, net als Michiel Mouris, die vorig jaar nog veelzeggende resultaten boekte.

Toekomst van de renners

De ploeg telt ook dit seizoen nog verschillende beloftevolle renners. Groenendaal ondersteunt hen actief in de zoektocht naar een nieuwe ploeg. “We gaan niemand laten vallen.” Hij geeft aan dat voor de meeste renners al alternatieven in beeld zijn en dat hij anderen achter de schermen blijft begeleiden indien nodig.

Mocht er alsnog een sponsor opstaan, dan sluit hij verdere gesprekken niet uit. Daarmee laat hij de deur op een kier, al blijft de stopzetting op dit moment definitief. De beslissing markeert het einde van een ploeg die meer dan twintig jaar een vaste waarde was in het veldrijden.



De organisatie speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van meerdere renners die later doorstroomden naar internationale topteams. Groenendaal benadrukt dat hij trots terugkijkt op wat het project heeft opgeleverd. “Veldrijden is de mooiste sport die er is”, besluit hij.