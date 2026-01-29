"In principe nog een jaar op de ziekenkas": Eli Iserbyt ziet echter andere optie

"In principe nog een jaar op de ziekenkas": Eli Iserbyt ziet echter andere optie
Foto: © photonews

Eli Iserbyt beëindigde drie weken geleden zijn loopbaan als veldrijder. Hij blikt vooruit op nieuwe mogelijkheden nu zijn sportieve hoofdstuk is afgesloten.

Nieuwe start voor Eli Iserbyt

Iserbyt geeft aan dat het stopzetten van zijn carrière zwaar blijft wegen. “Ik heb het er nog steeds moeilijk mee, maar besef dat er slechts één goede manier is om ermee om te gaan: mijn lot aanvaarden en vooruit denken”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Hij kiest ervoor om meteen actief te blijven binnen het wielrennen en start op het WK als analist voor de VRT. De West‑Vlaming sluit niet uit dat dit het begin kan zijn van een nieuwe professionele richting. Zijn omgeving ondersteunt die zoektocht. Zijn vrouw benadrukt dat veel opties mogelijk zijn, zolang het maar geen politieke functie wordt.

Niet op de ziekenkas

Iserbyt geeft aan dat hij formeel nog een periode recht heeft op ziekte-uitkering, maar dat hij die weg niet wil volgen. “In principe kan ik nog een jaar op de ziekenkas zitten, maar zover wil ik het zeker niet laten komen.”

Hij richt zich actief op nieuwe kansen en bouwt een netwerk uit via professionele kanalen. De voorbije weken voerde hij meerdere gesprekken met organisaties en bedrijven. “Ik zit tegenwoordig op LinkedIn en heb de voorbije weken veel interessante gesprekken gevoerd”, besluit hij. Iserbyt verwijst daarbij onder meer naar een recente ontmoeting met VOKA waaruit duidelijk blijkt dat hij ondernemersbloed heeft.

