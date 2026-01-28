Opvallend: concurrent smeekt Van der Poel ... om te blijven crossen

Foto: © photonews

Terwijl Mathieu van der Poel nadenkt over zijn eventueel veldritpensioen, zouden zijn concurrenten kunnen uitkijken naar het moment dat hij de discipline uitzwaait. Zij krijgen dan meer kansen. Dat is echter niet hoe Mees Hendrikx er tegenaan kijkt.

De 25-jarige crosser uit Valkenswaard presteert zelf verdienstelijk. Vaak is hij in de belangrijkste crossen goed voor een toptiennotering en af en toe neemt hij eens een kopstart voor zijn rekening. Toch is hij er zich soms amper van bewust welke show Mathieu van der Poel vooraan aan het geven is. Dat geeft Hendrikx toe bij BN De Stem.

"Negen van de tien keer rijdt hij zo ver voor de rest uit. Soms hoor je aan de andere kant van het parcours ineens gejuich en weet je: "Ah ja, hij zit daar." Maar verder krijg je er in de wedstrijd niet veel van mee." Zijn collega-crossers kunnen niet veel meer doen dan te vertrouwen op de informatie van de speaker om te weten hoe het zit.

Veel respect voor Van der Poel

In elk geval maakt de overmacht van Van der Poel nog altijd veel indruk op Hendrikx. "Als je dan ziet hoe hij zomaar van ons wegrijdt, kan je daar alleen maar respect voor hebben en een diepe buiging maken. Als je zijn bouw ziet en hoe hij op de fiets zit, is dat pure stijl. Voor mij is het een eer dat ik met hem deze cross en dit moment mag delen."

Tegelijkertijd is Van der Poel niet de vedette die op anderen neerkijkt. Dat levert hem veel respect op in het crosspeloton. "Mathieu is een gewone jongen en doet niet alsof hij boven de rest staat. We doen voor de wedstrijd kort een babbeltje. Dat siert hem ook zeker wel." Bij zijn landgenoot Hendrikx levert dit waardering op.

Hendrikx wil dat Van der Poel blijft crossen

Het is dus totaal niet zo dat Hendrikx aan het aftellen is richting het veldritpensioen van Van der Poel. "Als ik het tegen hem zou moeten zeggen, zeg ik: doe nog een paar jaar met ons mee." De boodschap is meteen overgebracht.

