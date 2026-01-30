"Dat lukt nog niet": Wout van Aert geeft update over zijn enkelblessure

Wout van Aert heeft een update gegeven over zijn blessure. Vier weken voor de start van het Vlaamse openingsweekend kan Van Aert weer bijna alles.

Ruim twee weken geleden verscheen Wout van Aert met een walking boot op de mediadag van Visma-Lease a Bike nadat hij bij een valpartij in Mol een kleine breuk in zijn enkel had opgelopen. In Spanje kon Van Aert daarna wel elke dag fietsen.

Heeft Van Aert nog last van zijn enkelblessure?

"Tijdens mijn eerste tochtjes moest ik met mijn hand mijn voet uit mijn pedaal halen, omdat het uitklikken heel veel pijn deed", zegt Van Aert in de podcast Live Slow Ride Fast. "Ondertussen is de zwelling al veel afgenomen en kan ik bijna weer normaal wandelen."

"Ook op de fiets kan ik al een beetje optrekken na de bochten." Al blijft zijn blessure wel niet zonder gevolgen. "Natuurlijk heb ik wat achterstand opgelopen", moest Van Aert toegeven.

In Spanje heeft Van Aert wel al een training van zes uur kunnen afwerken. Hij had nog wat last van zijn enkel, vooral als hij de laatste graden van zijn enkel beweegt. "En vol sprinten lukte ook nog niet."

Nog vier weken tot Omloop Nieuwsblad

"De mensen die me begeleid hebben, hebben er vertrouwen in dat het goed komt. En dat ik binnen afzienbare tijd volledig belastbaar zal zijn." Op 28 februari wil Van Aert aan de start staan van de Omloop Nieuwsblad.