Hoe goed was de ploegentijdrit van Red Bull-BORA-hansgrohe? Dit denkt Evenepoel ervan

De ploeg van Red Bull‑BORA‑hansgrohe opende het seizoen met winst in de ploegentijdrit op Mallorca. Remco Evenepoel gaf na afloop zijn evaluatie van het optreden.

De wedstrijd werd verreden op een traject met beperkte hoogtemeters. Evenepoel benadrukte dat het profiel weinig klimwerk bevatte, maar dat de inspanning toch zwaar bleef. “Het was zeker geen zwaar parcours door de weinige hoogtemeters, maar een ploegentijdrit is altijd zwaar”, klinkt het op Sporza.

Tijdens het enige klimgedeelte keek hij kort om, wat volgens hem vooral het hoge tempo van de ploeg illustreerde. Zijn debuut bij zijn nieuwe team verliep volgens plan en zonder noemenswaardige problemen.

De ploeg had vooraf een duidelijke structuur uitgewerkt. “Structureel was ons plan uitstekend. We wisten dat het zwaartepunt in het tweede deel lag, na het keerpunt, door de tegenwind en kleine pukkel. Daar maakten we het verschil.”

Reactie op concurrentie

Halverwege de rit noteerde Movistar de snelste tussentijd, waardoor de opdracht voor Red Bull‑BORA‑hansgrohe duidelijk was. De ploeg hield vast aan het vooraf bepaalde schema, ondanks het feit dat slechts vier van de zeven starters volgens plan de finish bereikten.

Evenepoel bleef nuchter over de situatie. “Winnen is winnen.” Hij voegde eraan toe dat er bij het keerpunt geen ongerustheid was. “We maakten ons geen zorgen bij het keerpunt. Er was tijd en ruimte genoeg om het kloofje goed te maken.”



Volgens Evenepoel kwam de prestatie dicht bij een optimale uitvoering. Hij verwees naar het moment op de top van het klimmetje, waar de ploeg nog met vier renners overbleef. “Wat we vandaag gedaan hebben, komt dicht bij de perfectie. We hebben de situatie goed gecontroleerd op de top van het klimmetje, waar ik doortrok, want daar zaten we plots maar met z’n vieren. Maar Denz had een enorm sterke dag”, besluit hij.