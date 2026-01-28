Van der Poel en Evenepoel te populair om veilig te trainen? Van Avermaet waarschuwt voor gevaar

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel zijn twee figuren die het moderne wielrennen kleur geven en dus bij de meeste fans wel populair zijn. Al kun je je afvragen of dat niet tot gevaarlijke toestanden leidt.

Sinds de valpartij van Vingegaard is veiligheid weer een actueel thema. Het gaat deze keer niet om veiligheid tijdens de koers, maar wel om veiligheid voor de renners tijdens de training. Greg Van Avermaet deed al een oproep aan wielertoeristen die een foto willen nemen om dat te doen voor of na afloop van een training van een renner.

Het is niet alleen het willen nemen van foto's dat een netelige kwestie kan zijn. Het kan ook gevaarlijk worden als wielertoeristen bij profrenners proberen aan te sluiten op training. Dan zijn die profs immers ook afhankelijk van het rijgedrag van de amateurs. "Hoe groter de sterren, hoe meer mensen natuurlijk aanpikken", beseft Van Avermaet bij Sporza.

Van der Poel en Evenepoel overal herkend

Hij is als trainingspartner van Van der Poel en Evenepoel een ervaringsdeskundige. "Gebeurt dat één keer, dan neem je dat er wel bij. Maar zulke gasten worden overal herkend." Uiteraard wordt er vaker geprobeerd om met Van der Poel en Evenepoel mee te fietsen dan bij modale wielrenners die veel minder uitgebreid opgevoerd worden op tv.

Van Avermaet denkt dat er in het geval van de bekendste renners misschien wel meer maatregelen nodig zijn. "Dan is er misschien een soort van reglementering nodig of moet de auto van de ploegleider, als die er al is, achter jou die mensen aanmanen om niet mee te rijden." Er lijkt zo al veel nodig om de toppers in goede omstandigheden te laten trainen.

Entourage nodig voor veilige trainingen van toppers

Om dit te garanderen, zijn er dan al veel mensen nodig, als je die redenering doortrekt. Evenepoel liet overigens al optekenen dat een van de grote verschillen tussen zijn vorige en huidige ploeg is dat er nu al zoveel geregeld is bij stages en dergelijke.