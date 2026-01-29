"Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk": Baas van Evenepoel houdt zich niet in

Ralph Denk licht toe hoe hij de rol van Remco Evenepoel binnen het klassieke voorjaar ziet. Hij benadrukt dat 2026 een jaar zonder experimenten wordt.

Focus op het programma van 2026

Denk bevestigt dat Evenepoel bewezen heeft dat hij in de Ardennen kan winnen. Hij voegt eraan toe dat ook Lombardije binnen zijn mogelijkheden ligt. De overstap naar een ander type klassieker komt volgens hem echter niet aan bod in het huidige seizoen.

“Op dit moment is de Ronde geen onderwerp van gesprek”, laat hij meteen weten bij Het Nieuwsblad. De ploeg kiest bewust voor een traditioneel programma, mede door het ongeval van vorig jaar. Het doel is een stabiel seizoen zonder extra risico’s.

De ploegbaas verwijst naar de planning die vooraf werd vastgelegd. De focus ligt op wedstrijden die aansluiten bij Evenepoels vertrouwde terrein. De Ronde van Vlaanderen maakt daar in 2026 geen deel van uit, ondanks eerdere speculaties.

Reactie op de Vlaamse verwachtingen

In december werd Evenepoel gespot op de kasseien van de Oude Kwaremont en de Paterberg. Dat leidde tot veel aandacht in Vlaanderen. Denk reageert daarop met een kwinkslag. “Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk.” Hij verwijst naar de snelheid waarmee geruchten ontstonden over een mogelijke deelname aan de Ronde. De ploegbaas sluit die optie voor 2026 volledig uit. “Ik zeg hier nu, met honderd procent zekerheid: Remco Evenepoel rijdt in 2026 niet de Ronde van Vlaanderen.”

De trainingen op kasseien hadden volgens hem een andere bedoeling. De ploeg wil vermijden dat renners onvoldoende ervaring hebben met specifieke ondergronden die ook in grote rondes voorkomen. Denk verwijst naar eerdere fouten in de voorbereiding van andere renners.



De ploeg wil Evenepoel klaarstomen voor alle mogelijke wedstrijdsituaties. “Je moet op alle omstandigheden voorbereid zijn”, besluit Denk. De trainingen op Vlaamse wegen passen binnen die bredere aanpak.