Niet alleen Van Aert: Vanthourenhout ziet gemiste kans voor andere Belg op WK veldrijden

Het WK‑parcours in Hulst werd vooraf grondig geanalyseerd. Sven Vanthourenhout licht toe welke onderdelen bepalend kunnen worden en welke Belgen kansen lieten liggen.

Technische zones en invloed van het weer op WK-parcours

Tijdens de verkenning wijst Vanthourenhout op een cruciaal punt in het rondje. “Voor een deel van de renners zal het uitdagend zijn om heelhuids door die afdaling te komen”, klinkt het bij Sporza. De eerste grote hindernis is het talud richting de molen, een steile klim die volgens hem meteen een zware inspanning vraagt.

Hij verwacht dat slechts een beperkt aantal renners het talud volledig kan oprijden. Namen zoals Van der Poel, Del Grosso, Nys en Vandeputte worden genoemd als renners met voldoende explosiviteit om die passage te overwinnen. De rest van het peloton zal er vooral moeten proberen te beperken wat er te verliezen valt.

Ook de weersomstandigheden spelen een rol. Regen wordt in het weekend voorspeld en het parcours is nu al vochtig. “Hoe meer regen en hoe meer er over het parcours gereden wordt, hoe groter de impact.” Vanthourenhout benadrukt dat vooral richting zondag de ondergrond zwaarder zal worden.

Favorieten en gemiste kansen

Bij de mannen ziet Vanthourenhout weinig verrassingen. “Uiteraard is Mathieu van der Poel, op gelijk welk parcours, veruit de nummer 1.” Bij de vrouwen verwacht hij een spannender strijd, waarbij Alvarado en Pieterse het Brand moeilijk kunnen maken.

Daarnaast wijst hij op een renner die volgens hem goed tot zijn recht zou zijn gekomen in Hulst. “Ik denk ook dat Emiel Verstrynge hier goed tot zijn recht zou gekomen zijn.” Door omstandigheden ontbreekt hij echter op de startlijst.





Tot slot geeft Vanthourenhout aan dat ook Wout van Aert op dit parcours kansen had gehad. “Ik denk dat WK‑omlopen Van Aert altijd gunstig gezind zijn, omdat ze veel ruimte en powerstukken met zich meebrengen”, besluit hij.